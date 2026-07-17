Arrancan las obras en la SE-40 del tramo entre Espartinas y Valencina para aliviar los atascos del Aljarafe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este viernes las obras de construcción del tramo Espartinas-Valencina de la Concepción de la circunvalación SE-40, un proyecto adjudicado por 84,65 millones de euros que permitirá avanzar en una de las infraestructuras más esperadas del área metropolitana de Sevilla.

El arranque de los trabajos ha tenido lugar en la Cañada Real de Espartinas, en un acto al que ha asistido el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, junto a la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, representantes de otros municipios del Aljarafe, vecinos e integrantes del tejido social y económico de la comarca.

Toscano ha destacado que esta nueva fase de la SE-40 supondrá una mejora para la movilidad de la ciudadanía y contribuirá a descongestionar la SE-30, además de aumentar la calidad de vida de los residentes en Espartinas y Valencina. El subdelegado también ha subrayado que la actuación generará “empleo y riqueza para la comarca” y ha defendido que la circunvalación es uno de los principales proyectos de infraestructuras impulsados en Andalucía por el Ministerio.

Por su parte, la alcaldesa de Espartinas ha señalado que se trata de una obra “esperada” que marcará “un antes y un después” en las comunicaciones no solo del Aljarafe, sino también entre Huelva y Sevilla, así como entre Portugal y España. Los Arcos ha defendido que esta nueva conexión directa con la SE-40 representa “una enorme oportunidad para el desarrollo económico” de la localidad, al facilitar la llegada de inversiones, la implantación de nuevas empresas y la creación de empleo.

El tramo dará respuesta a problemas de movilidad del Aljarafe

El tramo tendrá unos cuatro kilómetros e incluirá un viaducto sobre el arroyo del Río Pudio, el enlace con la carretera A-8077 y una nueva conexión a Espartinas a través de la A-8076. Los trabajos comenzarán precisamente por esta conexión con Espartinas, que entrará en servicio en un plazo intermedio antes de la finalización completa de las obras. El contrato ha sido adjudicado a Ferrovial Construcción SA y Heliopol SAU, con un plazo de ejecución de 48 meses.

La actuación busca dar respuesta a los problemas de movilidad de Espartinas y del conjunto del Aljarafe, una comarca que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. La antigua carretera de Sevilla a Huelva, la A-8076, continúa siendo la principal vía de acceso desde Espartinas a la capital, mientras que la alternativa por la A-49 a través de la A-8062 registra importantes problemas de saturación en hora punta.

Cinco tramos en la SE-40

Actualmente, la SE-40 cuenta con cinco tramos en servicio: La Rinconada-Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra-Alcalá de Guadaíra A-376, Alcalá-Dos Hermanas, Coria del Río-Almensilla y Almensilla-Espartinas. Además, se encuentra en ejecución el tramo Valencina-Salteras, con una inversión de 116,4 millones de euros para 8,4 kilómetros.

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A estos trabajos se suman otros tramos en distintas fases de tramitación, como el proyecto Acceso norte-A-4 por La Rinconada, el trazado Dos Hermanas-Coria del Río, valorado en 688,11 millones de euros, y el tramo Dos Hermanas-Enlace del Copero, actualmente en licitación por 45 millones. Con todo ello, el Gobierno central avanza en la ejecución de una circunvalación clave para la movilidad metropolitana de Sevilla.