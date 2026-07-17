Desalojan una veintena de viviendas por un incendio de pasto y matorral en el Cerro del Carambolo en Camas (Sevilla)

El incendio declarado este viernes en Camas (Sevilla), en las inmediaciones del cerro del Carambolo, ha quedado extinguido después de obligar al desalojo preventivo de una veintena de viviendas. El fuego afectó principalmente a una zona de pasto y matorral y movilizó a efectivos de varios parques de bomberos y del Plan Infoca.

Varios vecinos alertaron al servicio de emergencias 112 Andalucía alrededor de las 13.40 horas de la presencia de un incendio en la zona. La cercanía de las llamas a las casas llevó a evacuar una de las calles próximas como medida de precaución.

Imagen del incendio en la zona del Cerro del Carambolo en Camas (Sevilla). / David Arjona / EFE

La vegetación y el viento complicaron el incendio

Fuentes de los bomberos han explicado que el principal problema fue la gran continuidad del material vegetal, que facilitó la propagación del fuego. La zona tenía «combustible de sobra» por la abundancia de pasto y matorral.

A estas condiciones se sumó la aparición de «un poquillo de vientecilla», que obligó a extremar las precauciones y a ordenar el desalojo de las viviendas cercanas para evitar riesgos entre los vecinos.

Bomberos de varios parques e Infoca

En las labores de extinción participaron efectivos de los parques de bomberos de Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, este último con dos vehículos. Hasta el lugar también se desplazó la unidad de mando para coordinar el operativo.

El Plan Infoca colaboró con los Bomberos del Aljarafe mediante el despliegue de dos unidades aéreas y un camión. En una primera comunicación difundida a las 15.33 horas, el dispositivo forestal informó de la movilización de dos aviones anfibios ligeros, nueve efectivos por tierra y una autobomba.

Una veintena de viviendas desalojadas

El incendio obligó a desalojar de manera preventiva en torno a una veintena de viviendas de Camas. El Ayuntamiento ofreció a las personas afectadas una alternativa habitacional municipal, aunque finalmente todos los desalojados pudieron alojarse temporalmente en casas de familiares.

Varios miembros de la corporación municipal de Camas se desplazaron hasta la zona para seguir la evolución del fuego y prestar asistencia a los vecinos afectados. Tras varias horas de trabajo de los servicios de emergencia, el incendio quedó extinguido. La evacuación se llevó a cabo de manera preventiva ante la proximidad de las llamas, la abundancia de vegetación seca y la aparición de viento durante las tareas de extinción.