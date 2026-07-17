La lucha de un pueblo de Sevilla por su párroco llega al Arzobispado: "No concurren causas legítimas para su cese"

Una treintena de entidades, asociaciones y colectivos de Cañada Rosal ha dado un nuevo paso en la movilización para reclamar que Fernando Flores Pistón continúe como párroco titular del municipio. Un grupo de vecinos, en representación de la comisión creada para apoyar al sacerdote, ha entregado este viernes un escrito en el Arzobispado de la Diócesis de Sevilla en el que solicita que se revierta su cese.

La iniciativa se produce después de que el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, decidiera que el sacerdote fuera relevado a partir del próximo mes de septiembre y pasara a ser párroco emérito. Desde que se conoció la decisión, Cañada Rosal se ha volcado con don Fernando, que llegó a la localidad en 1964 y ha permanecido desde entonces al frente de la parroquia de Santa Ana.

El pasado 1 de julio, numerosos vecinos participaron en un emotivo acto de apoyo en la iglesia, durante el que el sacerdote, visiblemente emocionado, pronunció las palabras: "yo también os quiero a todos vosotros, no me sale más nada". El alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans, también remitió una carta al arzobispo para pedirle que reconsiderara la decisión.

Rechazo a la forma en que se ha producido el cese

El documento presentado ahora señala: "Ante la decisión tomada por usted, de cesar como cura párroco titular de la iglesia parroquial de Santa Ana de Cañada Rosal y su nombramiento como párroco emérito, los abajo firmantes, representantes de asociaciones, entidades y colectivos locales exponen varias cuestiones".

Las entidades firmantes aseguran, en primer lugar, que no comparten "la forma en que se ha llevado a cabo el cese de don Fernando Flores Pistón como párroco titular de nuestra feligresía".

El escrito destaca que el sacerdote cuenta con "una trayectoria inigualable de entrega y servicio" y que "ha consagrado su vida sacerdotal al bienestar espiritual, moral y social de Cañada Rosal, demostrando a lo largo de muchas décadas un compromiso inquebrantable, una cercanía ejemplar con los enfermos, los jóvenes y los más desfavorecidos, y una rectitud pastoral que ha unificado a toda la comunidad".

Defienden que puede continuar con su labor pastoral

Los colectivos sostienen que Fernando Flores Pistón continúa capacitado para desempeñar sus funciones. En este sentido, el documento recuerda que, como es de público conocimiento y palpable constancia diaria, "don Fernando Flores Pistón se encuentra en condiciones y suficientes capacidades para el ejercicio de sus funciones ministeriales, desarrollando su labor diaria con la misma lucidez, entusiasmo y eficacia que lo han caracterizado siempre".

Las entidades también alertan del impacto social y espiritual que puede provocar su relevo y argumentan que "no concurren causas legítimas de incapacidad ni cese voluntario que justifiquen su pase a emérito, ya que una alteración de sus funciones quiebra de manera innecesaria la estabilidad espiritual de la comunidad y la identidad de una feligresía que se ha construido a su lado".

"Un clamor unánime y cohesionado" en Cañada Rosal

El escrito sostiene que existe en el municipio "un clamor unánime y cohesionado" a favor de la continuidad del sacerdote. Asimismo, señala que "las fuerzas vivas del municipio, representadas exhaustivamente en este documento, se encuentran plenamente cohesionadas en una sola voz para respaldar su continuidad al frente de nuestra sede parroquial".

La petición supone la continuación de la ola de apoyo a don Fernando surgida después de conocerse su relevo. Vecinos, representantes municipales y colectivos locales defienden su papel no solo en el ámbito religioso, sino también en la vida social, cultural y comunitaria de Cañada Rosal.

Piden su restitución con todas sus atribuciones

Las entidades solicitan expresamente al Arzobispado que restituya a Fernando Flores como cura párroco titular y le permita continuar al frente de la comunidad mientras se encuentre en condiciones y desee hacerlo.

"Atendiendo al clamor de este pueblo fiel y a los frutos pastorales evidentes, tenga a bien disponer la restitución de Don Fernando Flores Pistón como cura párroco de Cañada Rosal con todas sus atribuciones y facultades pastorales y administrativas, permitiéndole continuar al frente de nuestra comunidad parroquial mientras que él, de manera voluntaria, decida y pueda llevarlas a cabo de forma efectiva, tal y como lo ha venido haciendo ejemplarmente hasta el día de hoy con la ayuda de sus colaboradores".

El escrito tuvo que dirigirse al vicario general

La comisión acudió al Arzobispado de Sevilla con la intención de registrar el documento y trasladar personalmente sus reivindicaciones. Sin embargo, tuvo que modificar sobre la marcha el encabezado del escrito, ya que inicialmente estaba dirigido al arzobispo y desde la institución eclesiástica se les indicó que debía remitirse al vicario general.

Los integrantes de la comisión también pretendían mantener un encuentro con José Ángel Saiz Meneses para explicarle personalmente su petición, pero la reunión no pudo producirse porque el arzobispo se encontraba en Madrid por motivos laborales.

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Las movilizaciones continuarán

La entrega del documento no pone fin a las protestas. La comisión ha anunciado que las movilizaciones en Cañada Rosal continuarán y que se llevarán a cabo nuevas acciones durante los próximos días para reclamar que don Fernando Flores Pistón siga siendo el párroco titular del pueblo.