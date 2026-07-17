Mairena del Aljarafe organiza su ‘Operación Triunfo’ musical: un concurso de jóvenes talentos con final en directo y 1.000 euros de premio

Música independiente y un espacio visible a solistas y grupos emergentes. Esa es la iniciativa del Ateneo de Mairena, que junto con la coordinación y producción de Los de Juana, ya ha abierto la convocatoria del I Concurso Musical Ícaro Festival de Nuevos Talentos 2026.

El concurso está dirigido a artistas de cualquier procedencia que presenten composiciones originales, tanto a nivel letrístico como musical, y que no dispongan de un contrato discográfico en vigor, aunque sí podrán participar proyectos autofinanciados. Además, no existe limitación de estilos musicales, por lo que tendrán cabida propuestas de rock, pop, indie, jazz, flamenco, folk y otros géneros.

Con ello, el Ateneo de esta localidad sevillana busca descubrir nuevas propuestas y ofrecer un espacio real de exhibición en directo, fomentando de esta forma la creatividad y el desarrollo artístico dentro del panorama musical emergente. La final del certamen se celebrará en directo el próximo 10 de octubre en la sede del Ateneo.

Fase de inscripción y selección

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de julio. Las personas interesadas deberán remitir a la dirección de correo concursosateneomairena@gmail.com un máximo de dos vídeos con temas propios un máximo de dos vídeos con temas propios, alojados en plataformas como YouTube o Vimeo, junto con información sobre su trayectoria, fotografías, logotipo y datos de contacto.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, la organización seleccionará a los cuatro finalistas mediante un sistema mixto. Dos de ellos serán elegidos a través de una votación popular online y los otros dos por un jurado independiente, que valorará aspectos como la calidad artística, la originalidad y el potencial de cada propuesta. Los nombres de los finalistas se darán a conocer el 11 de septiembre.

Música en directo para una gran final

La fase final tendrá lugar el sábado 10 de octubre en el Ateneo de Mairena. Los cuatro proyectos seleccionados actuarán en directo y dispondrán de 30 minutos para defender su repertorio ante el público y el jurado. El concurso contempla un premio único de 1.000 euros para la propuesta ganadora, con el objetivo de apoyar su desarrollo artístico y reconocer el esfuerzo creativo de las nuevas generaciones de músicos.

Desde el Ateneo de Mairena destacan que esta primera edición nace con vocación de continuidad y con la intención de convertirse en un escaparate para la música emergente en Sevilla y Andalucía.

Calendario para el concurso

Se recuerda que el periodo de inscripción estará abierto hasta el 25 de julio y que la votación popular será online.

20 de junio – 25 de julio: periodo de inscripción.

1 al 10 de septiembre: votación popular online y deliberación del jurado.

del jurado. 11 de septiembre: anuncio de los cuatro finalistas.

de los 10 de octubre: gran final en directo del Ícaro Festival de Nuevos Talentos 2026.

Desde el Ateneo de Mairena animan a todos los grupos y solistas con proyectos propios a participar en esta primera edición de un concurso que nace con vocación de continuidad y con la ilusión de convertirse en un escaparate de referencia para la música emergente en Sevilla y Andalucía.