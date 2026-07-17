MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla

Domingo a las 21.00 horas de la noche. Es la cita que tienen pendiente todos los españoles con la historia. La final del Mundial de Fútbol, entre España y Argentina, ha acaparado todos los focos mediáticos tanto dentro como fuera del césped. Incluso, también en los pasillos de MediaMarkt.

La cadena ha lanzado este sábado 18 de julio una promoción con motivo del partido que disputará la selección española y promete regalar televisores a quienes demuestren ser los mayores fans de la Roja.

Cómo puedes conseguir una televisión gratis en Mediamarkt

La propuesta es sencilla, aunque apunta a provocar colas desde primera hora. Los clientes deberán acudir a su tienda MediaMarkt más cercana con la camiseta de la Selección Española de Fútbol. En el momento de la apertura, tendrán que localizar uno de los balones de cartón colocados en el pasillo central y llevarlo hasta la zona de cajas. Las dos primeras personas que lo consigan en cada establecimiento participante se llevarán una televisión gratis.

Las tiendas de Mediamarkt en Sevilla

En Sevilla, los aficionados que quieran probar suerte tienen varias tiendas MediaMarkt como referencia. La cadena cuenta con cuatro establecimientos en Los Arcos, en el Centro Comercial Lagoh, en San Juan de Aznalfarache y en Alcalá de Guadaíra. En todos los casos, conviene comprobar previamente si la tienda está incluida dentro de la promoción y acudir siguiendo las indicaciones del propio establecimiento.

Las tiendas sevillanas se encuentran en el Centro Comercial Los Arcos, en la avenida de Andalucía; en Lagoh, en la avenida de Palmas Altas; en el parque comercial de Cavaleri, en San Juan de Aznalfarache; y en la carretera Sevilla-Málaga, en Alcalá de Guadaíra. Cuatro puntos que pueden convertirse este sábado en escenario de una particular carrera mundialista por estrenar televisión antes de ver a España pelear por el título.

La promoción llega en plena fiebre por la final y con miles de aficionados preparando dónde ver el partido. Camisetas, banderas, bares llenos y ahora también televisores gratis para los más rápidos. Una iniciativa que servirá de previa en una cita histórica para la Selección.