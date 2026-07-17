Los Palacios rendirá homenaje a Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas: un monumento y dos campos de fútbol

En Los Palacios y Villafranca la gloria no se mide solo en títulos. También se pesa en tomates, se celebra en la plaza y se guarda para siempre en la memoria de un pueblo que ha visto salir de sus calles a tres futbolistas de dimensión mundial. Fabián Ruiz, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Jesús Navas tendrán un monumento en su localidad natal como símbolo del orgullo colectivo por unos deportistas que se han convertido en ejemplo de esfuerzo, humildad, compromiso y superación.

El Ayuntamiento palaciego ha anunciado este viernes que los tres mundialistas contarán con un reconocimiento permanente en el municipio. La decisión llega en vísperas de la final del Mundial que España disputará este domingo ante Argentina, con Fabián y Gavi en la selección de Luis de la Fuente, y con el recuerdo siempre presente de Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 ante Países Bajos.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha explicado que el Consistorio ha querido dar a conocer esta iniciativa antes del partido porque, pase lo que pase en la final, el municipio ya se siente “profundamente orgulloso” de lo que han conseguido sus futbolistas y de la manera en la que representan a su pueblo dentro y fuera del campo.

Los dos campos de fútbol se llamarán Fabián Ruiz y Gavi

Además del monumento, los dos campos de fútbol de césped municipales pasarán a denominarse Fabián Ruiz Peña y Pablo Páez Gavira Gavi. El pabellón polideportivo municipal ya lleva el nombre de Jesús Navas, completando así el reconocimiento institucional a los tres grandes referentes del deporte palaciego.

Valle ha destacado que el caso de Los Palacios es excepcional en la historia del fútbol. “Los tres nacieron en Los Palacios y Villafranca, han coincidido defendiendo la camiseta de la selección española y han conquistado juntos un título internacional”, ha señalado el alcalde en referencia a la Liga de Naciones, un hito que muy pocos municipios pueden acreditar.

El regidor también ha subrayado los valores que representan los tres internacionales. “Son un referente para miles de niños y niñas que sueñan con llegar algún día al fútbol profesional, pero, sobre todo, son un ejemplo por los valores que transmiten dentro y fuera del terreno de juego”, ha indicado. En esa misma línea, ha destacado su esfuerzo, sencillez, compromiso y vinculación con sus raíces.

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Los Palacios se prepara ahora para vivir una noche grande. La final ante Argentina podrá seguirse en una pantalla gigante en la Plaza de España, donde el municipio volverá a reunirse para animar a la selección. Si España borda la segunda estrella en su camiseta, el Ayuntamiento tiene prevista una recepción por todo lo alto a sus mundialistas. Será otra forma de decirles, a la manera palaciega, que el pueblo no olvida a quienes lo llevaron tan lejos.