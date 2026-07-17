Se hacía pasar por una niña de 14 años para que adolescentes le enviaran vídeos sexuales en Sevilla: condenado a cárcel por 8 delitos

El TSJA ha confirmado 13 años y siete meses de cárcel para un hombre que se hacía pasar por una menor de 14 años para pedirle vídeos sexuales a adolescentes a través de las redes sociales. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a este varón por hasta ocho delitos: dos de abuso sexual a menor, otros tantos de embaucamiento a menores, dos de exhibicionismo a menores y dos de elaboración de pornografía infantil.

Los hechos ocurrieron en la primera mitad de 2017. El hombre tenía varios teléfonos en los que utilizaba los perfiles de Instagram saritag 2004pm, y Sara14sev2004, "con los que quería ofrecer la apariencia falsa de que la titular era una menor de 14 años cuya foto adjuntaba al perfil, así como el perfil "danig 2004_pm" que, con la misma intención, aparentaba la titularidad de un menor de 14 años".

La Audiencia estimó probado que el acusado, "con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", se sirvió de aquellos perfiles "para entrar en contacto a través de la citada red social con chicos menores de edad, con conocimiento de que no contaban con más de 14 años".

Según el relato de hechos probados, "en los mensajes que remitía a cada menor se ganaba su confianza diciéndole que le gustaba mucho, y le proponía mandarle fotos en las que la presunta titular del perfil aparecía desnuda, a cambio de que el menor le enviara vídeos y fotos en que apareciera desnudo". En este sentido, llegó a entablar relación con varias víctimas a través de Whatsapp "con el fin de conseguir que le remitieran fotografías y vídeos de contenido sexual". Incluso, "en el curso de sus conversaciones, el acusado le envió fotos de una chica menor de edad en bragas y sin sujetador, y vídeos de chicas menores masturbándose". Con otro de los jóvenes también consiguió que le mandara vídeos tocándose.

En uno de los casos, "la cosa fue a mayores", relata el TSJA. "El acusado comenzó a amenazarlo con remitir dichos videos sexuales a compañeros del instituto en el que cursaba sus estudios".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a 13 años y 7 meses de cárcel por la comisión de hasta ocho delitos distintos, aplicándosele las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión. Eso sí, cumplirá como máximo 12 años y 9 meses, el triple de la mayor de las condenas, que es de cuatro años y tres meses de prisión. Le absolvió de solo de un ilícito de corrupción de menores.

El varón recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

La defensa del acusado recurrió esta condena asegurando que "dicha resolución esgrimiendo en su contra cuatro motivos de impugnación en los que alega quebrantamiento de garantías procesales causante de indefensión, vulneración del derecho a la defensa y a un juicio justo, y error en la valoración de las pruebas".

Uno de los motivos esgrimidos sobre el error de la valoración de la prueba es que en sede judicial no se mostraron los vídeos y, con respecto a un menor, no se pudo demostrar que el joven le mandara los vídeos. El TSJA recuerda que "el bien jurídico -la libertad e indemnidad sexual del menor- se protege anticipando la barrera punitiva al momento en que el adulto comienza a captar, manipular o preparar al menor para obtener material pornográfico, actuación que en el presente caso comenzó a desplegar el acusado, aunque no consiguiera lo que pretendía por causas ajenas a su voluntad".

Esto mismo se ha aplicado al caso en el que "el acusado comenzó a amenazarlo con remitir dichos videos sexuales a compañeros del instituto en el que cursaba sus estudios".