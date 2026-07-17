Primer cara a cara de La Velada del Año de Ibai Llanos: Fabiana Sevillano e IlloJuan ya miran a sus combates en Sevilla

Quedan nueve días. Ante la inminente llegada de la gran Velada del Año VI, el contador casi ha llegado a cero. El Teatro Coliseum de Barcelona, que presentó un lleno absoluto en la tarde del jueves, fue el encargado de acoger el primer cara a cara con público en la historia de La Velada del Año. El evento, concebido como la antesala del gran espectáculo que tendrá lugar el próximo 25 de julio en Sevilla, reunió sobre el escenario a todos los protagonistas de los combates, incluido a Fabiana Sevillano, IlloJuan, Roro, Plex o TheGrefg, en un ambiente marcado por la expectación y la tensión previa al ring.

En el centro del escenario se situaba la mesa principal, encabezada por el creador y organizador del evento, Ibai Llanos, acompañado por los creadores de contenido Luzu y Reven. Será la misma mesa de comentaristas que liderará la cobertura de La Velada VI desde el Estadio de La Cartuja. Tras ellos, los boxeadores amateurs aguardaban su turno para protagonizar los distintos careos frente a sus rivales. Las únicas ausencias físicas fueron las de la mexicana Samy Rivers y el periodista deportivo argentino Gastón Edul, que, pese a no poder desplazarse a Barcelona por otros compromisos laborales, quisieron estar presentes de forma telemática y participar en el programa en directo.

Con miles de espectadores conectados desde el primer minuto, Ibai Llanos abrió el cara a cara recordando que la preparación de los boxeadores ya está finalizada. "Prácticamente, ya no queda ningún entrenamiento que hacer", afirmó. En la misma línea, el comentarista Luzu añadió cómo a partir de ahora y hasta el gran día "es tiempo de rematar la preparación de forma suave y descansar; ya está todo el pescado vendido".

Fabiana cara a cara con La Parce

En este duelo, la sevillana Fabiana ejercerá como local. Tanto ella como su rival, La Parce, han contado con el mismo tiempo de preparación, ya que conocieron su enfrentamiento de forma simultánea, después de que ‘se cayera’ otro combate que Ibai Llanos había previsto inicialmente.

La tiktoker andaluza aseguró afrontar el combate con ilusión tras varios meses de preparación."Han sido unos meses muy bonitos, los repetiría al cien por cien. Tengo ganas de pelear ya", afirmaba. En este sentido, reconocía que el proceso no ha sido sencillo: "He tenido mis más y mis menos, pero ahora estoy bastante bien".

Por su parte, su rival, La Parce, quiso aclarar unas declaraciones recientes sobre su estado anímico: "No quise decir que estaba pensando en abandonar, solo que estaba pasando por un mal momento. Lo tengo todo documentado y lo compartiré en unos días". Durante la conversación también se desveló que hubo otra creadora de contenido interesada en enfrentarse a Fabiana, aunque su identidad no fue revelada.

El comentarista Luzu destacó el contenido que la sevillana ha compartido durante su preparación, asegurando que ha conectado especialmente con el público. Fabiana explicó que el entrenamiento le hizo cambiar su percepción inicial del boxeo: "Empecé pensando que iba a ser buena en este deporte y, cuando empecé, me di cuenta de que se me daba horrible". La creadora atribuyó su evolución al trabajo con profesionales de la disciplina y también al apoyo de compañeros que también participarán en la propia Velada, algunos de ellos con experiencia en ediciones anteriores, lo que “le ayudó a poner mucho los pies en la tierra" durante todo el proceso.

Asimismo, la sevillana confesaba rezagada cómo existía la posibilidad de que no aterrizar en el día del combate sin haber conseguido llegar al peso acordado con su rival: “No sé si llegaré a dar el peso acordado para la Velada”

No sé si llegaré a dar el peso acordado para la velada Fabiana Sevillano — TikToker e influencer sevillana

Ante esta revelación de la andaluza, fue notable la crispación en su contrincante, que le preguntó de manera directa en cuánto peso se encontraba actualmente. La sevillana aprovechó para aclarar su visión: "Mido 1,65, centímetro arriba, centímetro abajo. No me voy a pelear por 500 gramos. Seguramente no llegaré a 52 kilos y medio que es lo acordado, pero ahora mismo estoy en 51 kilos. Realmente opino que no importa tanto. Al final, ambas estamos por debajo del peso marcado".

A preguntas del público, Fabiana también se refirió a una de las escenas de su documental, en la que aparecía frustrada por no conseguir aumentar de peso" "Es una escena en el baño subida a la báscula. Ahí me vengo abajo porque quedaba muy poco tiempo y las cosas no han salido como pensaba" “Ganar peso limpiamente es complicado aunque hagas dieta si se gastan tantas calorías entrenando", explicaba.

Durante el cara a cara, Ibai Llanos anunció una de las principales novedades de La Velada del Año VI: el panel de jueces estará conformado por cuatro árbitros de nacionalidades diferentes -Argentina, Colombia, España y Filipinas-. Según explicó el creador de contenido, esta medida busca acabar con la percepción de imparcialidad en los combates y evitar las habituales acusaciones de favoritismo por parte de los espectadores. En ediciones anteriores, una parte del público había cuestionado las decisiones arbitrales al considerar que algunos jueces podían verse influidos por la nacionalidad de los boxeadores, especialmente en enfrentamientos entre españoles y mexicanos, un duelo que ha sido recurrente en la historia del evento. Ibai Llanos aseguró que esta decisión responde precisamente a ese feedback recibido por parte de la comunidad.

El encuentro también ofreció un espacio para que los propios participantes de la Velada llevarán a cabo un sondeo sobre sus predicciones en cuanto a los resultados de los combates programados en el evento: Por una mayoría, el cantante argentino Lit Killah se postula como boxeador revelación y Kidd Keo como la decepción de la noche.

El careo de IlloJuan con TheGrefg

A diferencia de su rival, el malagueño IlloJuan debutará tanto en La Velada del Año como en el boxeo. Frente a él tendrá al youtuber TheGrefg, que, en contraste, afronta su segunda participación consecutiva en el evento organizado por Ibai Llanos.

Durante el cara a cara, IlloJuan aseguró que la etapa más exigente de la preparación ya ha quedado atrás. "La parte dura ha terminado. Hetenido una fase de adaptación a todo esto que mi rival no ha tenido. Ha sido la experiencia más productiva de mi vida: me he superado, he llorado, he reído y he hecho cosas que pensaba que no iba a hacer nunca". El creador malagueño también destacó el cambio que ha supuesto el proceso a nivel personal: "Esto te arma mentalmente y te da una entereza que antes no tenía".

Esto te arma mentalmente y te da una entereza que antes no tenía IlloJuan — Streamer y creador de contenido malagueño

Por su parte, TheGrefg reconoció que IlloJuan llega con ventaja física, aunque confía en que su experiencia marque la diferencia. "Es más alto que yo y va a pesar más, pero creo que tengo la experiencia a mi favor". Más allá del combate, el murciano también quiso poner en valor la relación que mantiene con su rival: "Cuando pienso en Juan como rival, pienso que lo quiero. Hemos estado juntos en muchas ocasiones de nuestra vida y, para hacer el mejor combate posible, tengo que olvidarme de eso".

Con los careos ya efectuados y los últimos detalles ultimándose, tan solo queda una parada previa, el pesaje oficial, y La Velada del Año VI entrará en su cuenta atrás definitiva. El próximo 25 de julio, el Estadio de La Cartuja acogerá una edición que, además de estrenar novedades en su organización, contará con la inminente doble representación andaluza sobre el ring: la sevillana Fabiana y el malagueño IlloJuan, ya están preparados para afrontar el mayor reto de sus carreras fuera de las pantallas.