El pueblo de Sevilla que celebra este sábado su Fiesta Ibicenca con música en directo, acróbatas y sesiones de dj: la entrada es totalmente gratis

Una fiesta ibicenca gratuita con música en directo, acrobacias y sesiones de DJ. Es lo que ofrecerá este sábado la localidad hispalense de El Cuervo de Sevilla, ubicada en la comarca del Bajo Guadalquivir, justo en el límite entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Así, este pequeño municipio de poco más de 8.700 habitantes llevará a cabo este sábado su Gran Fiesta Ibicenca, una cita que se celebrará en el Merendero de la Piscina Municipal del pueblo a partir de las 22.00 horas.

Música en directo, DJ y espectáculos para toda la familia en El Cuervo de Sevilla

Durante toda la noche, los asistentes podrán disfrutar de forma totalmente gratuita de música en directo, DJ y distintos espectáculos que buscan convertir el evento en una alternativa de ocio refrescante para niños y adultos.

En esta Gran Fiesta Ibicenca, los asistentes contarán con la actuación de La Banda del Pelícano, así como de distintas sesiones en directo de dj.

Acróbatas, zancudos y ambiente veraniego en la fiesta ibicenca

A esto se sumará la presencia de acróbatas y zancudos que convertirán este rincón hispalense en todo un espectáculo repleto de belleza, cultura y música.

Para esta cita, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha animado a sus vecinos a acudir vestidos de blanco para disfrutar de "una auténtica fiesta ibicenca".

Todos ellos podrán disfrutar de una noche repleta de diversión para toda la familia con entrada completamente libre y gratuita.