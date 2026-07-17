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Rancio descubre en Rochelambert al sevillano con el pulso más fino que un cirujano

Julio Muñoz Gijón visita un pequeño «museo» de barrio donde el arte aparece en lugares en los que, aparentemente, no cabe absolutamente nada

VÍDEO | El sorprendente talento escondido en Rochelambert

VÍDEO | El sorprendente talento escondido en Rochelambert

Julio Muñoz Gijón @Rancio

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Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Julio Muñoz Gijón, ‘Rancio’, se adentra esta semana en Rochelambert, uno de esos barrios sevillanos donde todavía sobreviven oficios, talleres y personajes capaces de sorprender. Allí conoce a un vecino que reúne dos cualidades poco habituales: la sensibilidad de un pintor y la precisión milimétrica de quien lleva toda una vida trabajando con las manos.

Su estudio es también un pequeño museo lleno de obras singulares, creadas sobre superficies tan reducidas que obligan a mirar muy de cerca. Con paciencia, pulso y una extraordinaria atención al detalle, este artista convierte objetos cotidianos en piezas únicas. El vídeo revela dónde es capaz de pintar y hasta qué punto llega su minucioso talento.

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