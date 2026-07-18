Los conocidos 'Mercadillos en Casa' de Sevilla se trasladan a Cádiz estos tres días para vender muebles, vajillas y antigüedades: horario, ubicación y todos los detalles

Nueva edición de los 'Mercadillos en Casa' de Antico Sevilla Interiores, esta vez en la provincia de Cádiz desde este sábado hasta el lunes. Así lo ha dado a conocer la organización de estos eventos, que buscan darle una segunda vida a los objetos que los propietarios ya no quieren mediante una exposición de sus enseres en sus propias viviendas.

En esta ocasión, el escenario escogido para este mercadillo en el que se podrán adquirir muebles, arte, cerámica y vajillas será una casa palacio ubicada en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda.

Una casa palacio de Sanlúcar llena de antigüedades

Una vivienda con siglos de historia repleta de toda clase de artículos, objetos de valor y antigüedades que podrán adquirir los usuarios que se adentren en este lugar mientras pasean por cada una de sus estancias.

Este inmueble, que se convertirá en un mercadillo de segunda mano durante tres días, se localiza en la calle Mar número 5 de Sanlúcar de Barrameda.

Horario y acceso sin cita previa a este mercadillo en casa

Para disfrutar de este 'Mercadillo en Casa', será necesario acudir a este lugar este sábado y domingo de 10.00 a 15.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas, así como el lunes de 16.00 a 21.30 horas.

Para ello, no hace falta cita previa ni ningún tipo de reserva ni entrada, aunque desde la organización explican que, en momentos de mucha afluencia, habrá que restringir el paso.

Control de aforo para recorrer la vivienda con calma

Para controlar el aforo, se entregará un número a cada visitante según orden de llegada, lo que permitirá evitar aglomeraciones en el interior de la vivienda para poder contemplar todos los objetos con calma.

Durante su paseo por el inmueble, los visitantes podrán encontrar desde pinturas y antigüedades religiosas hasta tallas, juegos de té de porcelana, cerámica, muebles, vajillas, figuras y un amplio número de objetos con décadas de historia.

Muebles, arte, vajillas y objetos con una nueva vida en Cádiz

Unos artículos que tendrán una nueva vida gracias a esta iniciativa de Antico Sevilla Interiores, un negocio de antigüedades que comenzó su andadura en 2023.

Esta firma arrancó casi sin querer, cuando su dueña, harta de hacer y deshacer maletas en cada mudanza, decidió reunir a amigos y conocidos en su casa para que pudieran comprar a precios asequibles todo aquello que ya no quería.

Fue así como nació una de las ideas de negocio más originales de la provincia hispalense, que permite a los propietarios desprenderse de aquello que ya no desean y a los compradores adquirir todo tipo de productos a precios reducidos y que este fin de semana se trasladará a la provincia de Cádiz.