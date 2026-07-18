José Luis Sanz buscará la reelección en Sevilla con la vivienda pública como principal aval de su gestión

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, volverá a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital hispalense en las próximas elecciones municipales. El regidor ha situado el impulso a la construcción de vivienda protegida como uno de los principales argumentos de su gestión, con más de 7.000 VPO puestas en marcha durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

Sanz ha participado este sábado 18 en Santiago de Compostela en la presentación de los 52 candidatos que el PP llevará a las capitales españolas en las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. Durante su intervención, el alcalde ha destacado el avance experimentado por Sevilla en materia de vivienda pública desde su llegada al Gobierno municipal.

Más de 7.000 viviendas protegidas en marcha

Según ha expuesto, el actual Ejecutivo local ha puesto en marcha más de 7.000 viviendas de protección oficial, de las que más de 2.700 están promovidas por Emvisesa, la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla. Unas cifras que, en palabras del alcalde, convierten a Sevilla en "la capital andaluza de la vivienda protegida".

El regidor ha contrapuesto estos datos con la gestión de los ocho años anteriores de gobierno socialista, periodo en el que, según ha señalado, se construyeron 83 viviendas protegidas. "No les dio tiempo a entregarlas todas, les pilló el toro", ha afirmado durante su intervención.

"La Sevilla dinámica de hoy"

Sanz ha comenzado su discurso invitando a los asistentes a visitar la capital andaluza para conocer "la Sevilla dinámica de hoy". El alcalde ha asegurado que, cuando llegó al Ayuntamiento en 2023, encontró una ciudad "totalmente abandonada, bloqueada y paralizada", una situación que considera que ha comenzado a revertirse durante sus tres años de mandato. "Sevilla está en marcha, Sevilla avanza", ha subrayado el candidato popular, aunque ha reconocido que aún queda trabajo por hacer.

En el mensaje compartido tras su nombramiento, Sanz ha asegurado que la ciudad "ha recuperado el tiempo perdido" y vuelve a contar con "un horizonte de oportunidades donde antes solo había bloqueos".

"En estos tres años hemos demostrado que Sevilla puede funcionar mejor, pero aún nos queda mucho por delante", ha señalado. El alcalde ha añadido que "el mejor futuro de nuestra ciudad está aún por construir" y ha mostrado su intención de seguir desarrollándolo "junto a todos los sevillanos".

El déficit de infraestructuras, otro de los retos

Junto a la vivienda, Sanz ha señalado el déficit de infraestructuras como uno de los principales problemas que frenan el avance de la ciudad. El alcalde se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para pedirle que, cuando llegue a la Moncloa, sea "el presidente que devuelva a Sevilla las infraestructuras que Sevilla necesita".

Sanz también ha agradecido a Feijóo y al Partido Popular su confianza para continuar impulsando su proyecto para la ciudad. "El Partido Popular va a seguir trabajando para que seamos la mejor ciudad del mundo para vivir, para visitar, para trabajar y para invertir", ha concluido.