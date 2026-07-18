Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial Los Palacios45 grados calor AndalucíaDesastre AP-4Televisores gratis en MediamarktMatalascañasCambio obligatorio baresDos días teletrabajoLuis de la Fuente SevillaCuchillero de Calle Castilla
instagramlinkedin

Así luce el histórico Pebetero Olímpico de la Expo 92 después de su restauración

La intervención municipal ha reforzado la estructura y recuperado el color original del elemento que se encontraba en el Pabellón del Comité Olímpico Internacional durante la Expo'92

Antes y después de la restauración del pebetero de la Glorieta Olímpica, levantado para la Expo'92, junto al puente del Alamillo

Antes y después de la restauración del pebetero de la Glorieta Olímpica, levantado para la Expo'92, junto al puente del Alamillo / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado la restauración del Pebetero de la Glorieta Olímpica, una intervención que ha reforzado estructuralmente la pieza y recuperado su superficie cromática para devolverle la imagen que lucía durante la Exposición Universal de 1992, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

La intervención forma parte de la estrategia municipal de conservación y puesta en valor del patrimonio urbano contemporáneo de Sevilla, prestando especial atención a aquellos elementos que constituyen un legado material de la Expo'92 y que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de sevillanos.

El pebetero ocupó originalmente un lugar destacado en el Pabellón del Comité Olímpico Internacional (COI), también conocido como Pabellón Olímpico, durante la celebración de la Exposición Universal. Su historia encierra, además, una singularidad que lo convierte en una pieza única: fue el único lugar del mundo donde volvió a arder una llama olímpica una vez concluidos unos Juegos Olímpicos, un hecho excepcional que refuerza su extraordinario valor simbólico.

En el año 2000, coincidiendo con la creación de la actual Glorieta Olímpica, situada frente al recinto de la Cartuja, el pebetero fue trasladado a su emplazamiento definitivo como parte del programa de la candidatura Sevilla 2008. La glorieta fue inaugurada oficialmente el 2 de agosto de ese mismo año, convirtiéndose desde entonces en uno de los espacios más transitados del entorno de la Isla de la Cartuja.

Más de tres décadas después de la Exposición Universal, el pebetero continúa siendo uno de los testimonios materiales más representativos de aquel acontecimiento que transformó la ciudad y proyectó la imagen de Sevilla al mundo. Su conservación no solo preserva una pieza de indudable interés histórico, sino que contribuye a mantener vivo el legado de una exposición que supuso un hito en la modernización urbana y cultural de la capital andaluza.

Noticias relacionadas y más

Con esta restauración, la Gerencia de Urbanismo garantiza la preservación de una de las piezas más populares de la Expo'92, ejemplo de la diversidad y riqueza del patrimonio expositivo que dejó aquel acontecimiento internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  2. MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla
  3. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  4. Doble aviso de incendio en Triana: un gran despliegue de bomberos causa inquietud en Los Remedios
  5. Enrique González, cuchillero de la calle Castilla reconocido en la Velá de Santa Ana: 'Antes estaba todo lleno de comercios
  6. Todo lo que debes saber de la Velá de Santa Ana 2026: de la cucaña en el Guadalquivir a los conciertos en el Altozano
  7. El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido 'casi un 20%' en hora punta
  8. Rancio descubre en Rochelambert al sevillano con el pulso más fino que un cirujano

Así luce el histórico Pebetero Olímpico de la Expo 92 después de su restauración

Así luce el histórico Pebetero Olímpico de la Expo 92 después de su restauración

José Luis Sanz buscará la reelección en Sevilla con la vivienda pública como principal aval de su gestión

José Luis Sanz buscará la reelección en Sevilla con la vivienda pública como principal aval de su gestión

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, envía un mensaje de ánimo a sus vecinos de Los Palacios Fabián y Gavi: "Esperemos que todo salga bien"

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, envía un mensaje de ánimo a sus vecinos de Los Palacios Fabián y Gavi: "Esperemos que todo salga bien"

Velá de Triana 2026: cortes de tráfico, dónde aparcar y autobuses para llegar a la calle Betis

Velá de Triana 2026: cortes de tráfico, dónde aparcar y autobuses para llegar a la calle Betis

Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz

Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz

Prodigy invoca y surfea en Sevilla su aplastante tsunami del fin del mundo

Prodigy invoca y surfea en Sevilla su aplastante tsunami del fin del mundo

Los conocidos 'Mercadillos en Casa' de Sevilla se trasladan a Cádiz estos tres días para vender muebles, vajillas y antigüedades: horario, ubicación y todos los detalles

Los conocidos 'Mercadillos en Casa' de Sevilla se trasladan a Cádiz estos tres días para vender muebles, vajillas y antigüedades: horario, ubicación y todos los detalles

Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: "Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra"

Tracking Pixel Contents