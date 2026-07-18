DGT
Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz
Desde primera hora de la mañana de este sábado la Dirección General de Tráfico advierte de posibles retrasos si conduces por la autopista en dirección a Cádiz
Un fin de semana más, como viene siendo habitual durante los meses de verano, la AP-4 registra tráfico lento por congestión en la provincia de Sevilla, en sentido creciente hacia Puerto Real. La incidencia reportada por la Dirección General de Tráfico afecta a todos los carriles entre los puntos kilométricos 21 y 40, a la altura de los municipios de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan.
Según la información de la DGT, las retenciones importantes comenzaron a las 11:42 horas y alcanzan ya casi 20 kilómetros de longitud. El nivel de servicio se mantiene en amarillo, por lo que se recomienda circular con precaución y prever posibles retrasos en este tramo de la autopista. ya desde primera hora de la mañana, sobre las 10:00 horas, el entorno de Las Cabezas de San Juan, uno de los puntos más conflictivos de esta vía, ya reportaba dos kilómetros de congestión.
Por el momento, el mapa de información sobre el estado del tráfico de la DGT no reporta accidente alguno, achacando las retenciones a los numerosos vehículos que transitan por esta vía durante los fines de semana en dirección a las playas de Cádiz. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, aún no hay fecha para la apertura del tercer carril que se habilita en verano para descongestionar la que es la principal vía de unión entre Sevilla y la costa gaditana.
Atascos desde la salida de Sevilla
Este no es el único punto conflictivo en la salida de Sevilla. La A-4 también registra tráfico lento por congestión este sábado, en sentido creciente hacia San Fernando. La incidencia afecta a todos los carriles entre los puntos kilométricos 552 y 555, a la altura del municipio de Dos Hermanas.
Según la información de la DGT, las retenciones comenzaron a las 11:41 horas y alcanzan ya los 3 kilómetros de longitud. El nivel de servicio se mantiene en amarillo, por lo que se recomienda circular con precaución y prever posibles retrasos en este tramo.
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