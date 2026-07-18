"En Los Palacios nacen campeones del mundo": el pueblo de Gavi y Fabián sueña con la segunda estrella de España en el Mundial

Rojo, amarillo y azul. Los colores de la primera camiseta de la Selección Española y, a su vez, los colores que ondean en la bandera de Los Palacios y Villafranca. Una mera coincidencia que parece haber querido reforzar el destino compartido entre la Selección y este municipio sevillano de menos de 40.000 habitantes.

Porque en este rincón al sureste de la ciudad de Sevilla, donde apenas viven 39.000 personas, parece crecer el talento futbolístico con una naturalidad difícil de explicar. Entre sus calles, plazas y campos crecieron dos de los 26 elegidos por Luis de la Fuente para defender el escudo de España y que el domingo lucharán por ganar el Mundial: Pablo Páez Gavira, Gavi, y Fabián Ruiz Peña.

La magnitud del hito se comprende al mirar la convocatoria. Barcelona, una ciudad que supera el millón y medio de habitantes, aporta tres internacionales. Madrid, con más de tres millones, suma dos. También lo hacen Terrassa y Pamplona, ciudades que multiplican por cinco la población de Los Palacios. Y, sin embargo, allí aparece este pequeño municipio sevillano, codeándose con grandes ciudades y recordando que el talento no entiende de censos, mapas ni estadísticas.

Gavi de pequeño. / Cedida

A poco más de 24 horas para la final, el Mundial ya se juega en Los Palacios. Las pancartas de "Los Palacios con la Selección" y "En Los Palacios nacen campeones del mundo" reciben a quien cruza el municipio, mientras en la Plaza de Abastos, llena desde primera hora, las conversaciones cambian de puesto en puesto, pero no de tema. No importa si se habla de tomates, de pescado o de flores, el nombre de Gavi o Fabián acaba apareciendo. "Si quedan los primeros, mejor que mejor; y si quedan los segundos, igual de bien". Es el sentir de un pueblo que no necesita un resultado para sentirse ganador. Porque, ocurra lo que ocurra el domingo, dos de los suyos habrán llevado el nombre de Los Palacios hasta la cima del fútbol mundial.

La receta de un pueblo que no deja de producir talento: "Aquí primero se forman personas y después deportistas"

En Los Palacios la final se vive con un ambiente especial. La ilusión no nace sólo de la posibilidad de que España conquiste el Mundial, sino de ver a Gavi y Fabián representar, una vez más, al pueblo que los vio crecer.

"Muchísimo orgullo", resume su alcalde, Juan Manuel Valle, al recibir a El Correo de Andalucía. Orgullo por "unos chavales que han entrenado en estos campos de fútbol, que tienen aquí a su familia y que son un reflejo para miles de niños y niñas de Los Palacios". Porque, más allá de los títulos, Gavi y Fabián siguen regresando al pueblo, mantienen el contacto con quienes los vieron crecer y nunca han dejado de sentirse unos vecinos más que mantienen orgullosos su acento allá donde vayan.

"Sentimos mucho orgullo por unos chavales que han entrenado en estos campos de fútbol, que tienen aquí a su familia y que son un reflejo para miles de niños y niñas de Los Palacios" Juan Manuel Valle — Alcalde de Los Palacios y Villafranca

No es casualidad. Cada temporada, alrededor de 1.200 niños y niñas pasan por las escuelas y clubes del municipio, donde, como recuerda Valle, "primero se forman personas y después deportistas". Una cantera palaciega sostenida por decenas de entrenadores que dedican su tiempo a transmitir valores y que, de vez en cuando, también regala futbolistas capaces de conquistar Europa y, ahora, soñar con el mundo.

Si el domingo España levanta el trofeo, los campeones volverán a recibir el homenaje más palaciego posible: una carga de su célebre "bombón colorado". Una costumbre que el municipio mantiene intacta porque, como reconoce el alcalde, sirve para celebrar el triunfo de España, el de sus vecinos y el de una tierra que presume de cultivar mucho más que tomates.

La escuela donde empezó el campeón de Europa con el PSG: "Siempre llevan su pueblo por bandera"

Los equipos de fútbol de Los Palacios y Villafranca -La Liara Balompié, Los Palacios CF, AD Mosqueo y la Escuela Municipal La Unión- no se entienden únicamente desde el talento. Detrás de Gavi, de Fabián o de Jesús Navas hay un trabajo silencioso que lleva décadas desarrollándose en los campos del municipio. El propio alcalde reivindica que el fútbol base "lo es todo" y pone el foco en los entrenadores que, de forma altruista, dedican su tiempo a formar personas antes que futbolistas, convencido de que ahí reside la verdadera fortaleza del pueblo.

Cada temporada, alrededor de 1.200 niños y niñas pasan por las escuelas y clubes del municipio

No se trata solamente de formar, sino de educar a través del deporte. Esa es la filosofía que ha convertido al municipio en una referencia del fútbol base sevillano. Antonio Salmerón, director de la Escuela Municipal de Fútbol La Unión, recibe a El Correo de Andalucía en una cafetería del pueblo, aprovechando un descanso entre las numerosas entrevistas que atiende estos días. Sobre la mesa descansa una fotografía de un pequeño Fabián Ruiz con sus compañeros de la Escuela Municipal de Fútbol Los Palacios, el club donde dio sus primeros pasos en el deporte rey, junto a una elástica del centrocampista de cuando conquistó la Eurocopa. No hace falta preguntarle demasiado para entender que habla desde el cariño de quien vio crecer al futbolista desde niño.

"Lo mejor que tienen es que son bellísimas personas antes que futbolistas. No reniegan de su pueblo y siempre lo llevan por bandera". Antonio Salmerón — Director de la Escuela Municipal de Fútbol La Unión

Salmerón recuerda cuando Fabián llegó con apenas cuatro años vez a la Escuela de Fútbol Los Palacios y que, pese a todo lo conseguido, lo sigue “viendo igual", antes de admitir que durante los partidos apenas disfruta. "Cuando lo cambian es cuando me quedo más tranquilo". Una confesión que refleja el vínculo que todavía mantiene con uno de los grandes referentes del fútbol español.

"Lo mejor que tienen es que son bellísimas personas antes que futbolistas. No reniegan de su pueblo y siempre lo llevan por bandera". Esa humildad explica tanto el éxito de Fabián como su fútbol. Asegura que nunca ha perdido la identidad de Los Palacios y que, cuando regresa, “sigue juntándose con los niños con los que empezó en la escuela. Siguen siendo amigos".

El legado de Gavi va mucho más allá del césped: "Es el espejo donde se mira toda la cantera"

El sentimiento de orgullo de Salmerón también lo comparte, al otro lado del teléfono, Antonio José Campón, presidente de La Liara Balompié, donde comenzó Gavi a jugar fútbol, que atiende la llamada de este periódico.

"Es el gran estandarte y el espejo donde se mira toda la cantera", explica. En un pueblo con cuatro clubes de fútbol, considera que el mayor legado de jugadores como Gavi, Fabián o Jesús Navas no son los títulos, sino haber acercado un sueño que antes parecía imposible. "Los niños de Los Palacios ven esa meta más cerca que en ningún otro lado", afirma, convencido de que detrás de estos éxitos existe "un trabajo invisible" que cada tarde realizan entrenadores, clubes y familias para mantener vivo el fútbol base en el pueblo.

Como presidente, reconoce que vive cada éxito con un sentimiento especial. No porque se considere responsable directo de que esos futbolistas hayan alcanzado la élite, sino porque siente que, de alguna manera, todos los que dedican su vida a formar a los más pequeños ponen un ladrillo en ese camino. "Me siento partícipe de tener a esos niños con esa ilusión y ese brillo en los ojos cada vez que vienen", confiesa. Para él, ese es el verdadero triunfo del fútbol base: que cada entrenamiento alimente el sueño del siguiente Gavi o del próximo Fabián, aunque sepan de lo complicado que es llegar a la cima.

Las raíces que ningún título borra

El domingo habrá un campeón del mundo. Pero, pase lo que pase, Los Palacios ya habrá ganado desde hace tiempo. Ganó el día en que tres niños, Navas, Gavi y Fabián, comenzaron a perseguir un balón en sus campos de fútbol sin imaginar hasta dónde podían llegar. Ganó cuando ninguno de ellos olvidó sus raíces. Y gana cada tarde en la que otro niño se ata las botas soñando con recorrer el mismo camino. Los Palacios siguen siendo mucho más que futbolistas de élite. "Nosotros los vemos como vecinos, amigos de nuestro pueblo. Son uno más", asegura Campón, orgulloso de que nunca hayan perdido el vínculo con sus orígenes.

Porque, al final, el mayor triunfo de este pueblo no es haber visto nacer a Jesús Navas, Gavi o Fabián Ruiz. Es que, incluso cuando el mundo entero los mira, ellos sigan mirando de reojo hacia casa.