Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: "Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra"

Hace 49 años, el poeta sevillano Vicente Aleixandre ganó el premio Nobel de Literatura. Sevilla no tardó en hacerle su propio homenaje. Ese mismo año, un instituto público recién inaugurado en Triana adoptó el nombre del poeta de la Generación del 27. En medio siglo han pasado miles de alumnos por las aulas del edificio de la calle San Vicente de Paúl, convirtiéndose en un bastión del barrio. Este año, coincidiendo con su 50 aniversario, el centro ha sido reconocido como Institución Honorífica de la Velá de Santa Ana. "En junio me jubilé tras 12 años en la dirección y lo último que he hecho ha sido volcarme en el aniversario del centro. Este galardón es especialmente emocionante", reconoce su hasta ahora directora, Concha Cobo, en una conversación con El Correo de Andalucía.

Por las paredes del instituto trianero han pasado miles de alumnos en estas cinco décadas. Muchos dejaron de serlo para empezar sus carreras en la abogacía, la medicina, la investigación, el mundo de la empresa, las artes o la enseñanza. Desde el presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, hasta el ganador de El Rosco de Pasapalabra, Rafa Castaño, explica la directora. También lo hizo una de las profesoras de la Facultad de Farmacia de la Complutense de Madrid, Irene Bravo o Mario Cordero, investigador del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo de Olavide.

Son nombres y apellidos. Pero también historias de superación y ejemplos para las generaciones que hoy estudian en el mismo instituto donde también aprendieron sus padres. No ha habido fronteras para el Vicente Aleixandre, ni generacionales, ni físicas ni temporales. Lo dice su hsta ahora directora, hay alumnos que comenzaron su etapa académica en el instituto de su barrio y la terminaron estudiando una carrera con una beca en Oxford.

"No es casualidad que hayan pasado figuras tan reconocidas por estas aulas, este centro es un ejemplo de que la enseñanza pública aspira a la excelencia y que desde los centros públicos se cultiva una educación de primer nivel", sostiene Cobo. Hace tan solo unas semanas, volvía a recorrer los pasillos de este centro la ex alumna y actual directora del CEIP Rico Cejudo, Macarena Vega. En ese mismo escenario donde de pequeña se adentró en el mundo del flamenco, ahora daba una charla a los alumnos sobre enseñanza, valores y disciplina.

La excelencia, el desafío del instituto trianero

Uno de los principales desafíos del instituto, que prepara todos los años a promociones de estudiantes que se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad, es llegar a la excelencia académica. "Los resultados de la selectividad siempre son magníficos. Yo misma he ido a la universidad muchas veces a recoger premios por tener alumnos con algunos de los mejores expedientes. Recuerdo cuando fui a buscar el premio por el mejor expediente que entraba en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla", comenta.

Somos el único centro del distrito Triana-Los Remedios que no ha perdido ningún aula ni el ESO ni en Bachillerato Concha Cobo — Ex directora del IES Vicente Aleixandre

"Durante este año hemos preparado un ciclo de conferencias con ex alumnos para que hablen con los jóvenes, les den consejos y les cuenten sus experiencias de vida. Ellos son un fiel reflejo de los valores que queremos transmitir desde el instituto", sostiene. Se refiere a la disciplina, al respeto y al esfuerzo, los "lemas" de la enseñanza por la que ellos abogan. "Veo que los jóvenes, fuera de las paredes de este instituto, están perdiendo la capacidad de esfuerzo, de luchar, de comprometerse con las cosas. Y nosotros, desde aquí intentamos que eso no pase", insiste la directora.

El respeto al profesorado es, por lo tanto, un punto sagrado para los docentes. "No queremos permitir que los alumnos hablen de tú a tú a los profesores. Ese es un principio que tenemos de respeto", advierte la docente, haciendo especial hincapié en la importancia de que los jóvenes vean en el docente una autoridad y, por lo tanto, una figura a la que respetar en cualquier tipo de situación. En un contexto donde los profesores de las escuelas públicas andaluzas tachan de preocupante la relación con el alumnado, alertan del aumento de faltas de respeto e incluso de agresiones verbales -según las últimas encuestas educativas publicadas- poner el foco en la relación entre profesor y alumno es, para Cobo, una asignatura especialmente importante.

Plazas llenas y lista de espera para matricularse

Para esta docente, la prueba del algodón y la verdadera certeza que acredita el éxito de este centro está en la matriculación. Hace unos años el CEIP José María del Campo perdió aulas por falta de matrículas, el próximo curso las perderá el IES Triana. El de la calle San Vicente de Paúl, sin embargo, jamás ha perdido líneas. En un escenario donde la caída de la natalidad lleva años azotando la oferta de los colegios e institutos, mantener aulas es un privilegio. "Somos el único centro del distrito Triana-Los Remedios que no ha perdido ningún aula ni el ESO ni en Bachillerato, es más, tenemos más alumnos en 1º de la ESO de los que nos podemos permitir", presume.

No es un instituto grande, pero está lleno. Tiene dos líneas en Secundaria y tres en Bachillerato. "Todos los años tenemos que derivar a alumnos a otros centros porque no nos podemos permitir admitirlos a todos. Hay aulas donde hay 30 y 32 alumnos por la alta demanda", explica. Sin embargo, pese a su alta demanda, este centro no se libra de muchos de los desafíos a los que se tienen que enfrentar los centros públicos: a principios de año saltaba a los medios de comunicación tras el desprendimiento del techo de un pasillo.

A esta profesora de Biología no le preocupa el futuro de la enseñanza, dice que lo deja en buenas manos. Tras 44 años trabajando desde la palestra de las aulas, le inquietan otras cosas como la incursión de la Inteligencia Artificial, el poder de las redes sociales y la dependencia de los jóvenes a la tecnología. "Que no se pierda la capacidad de razonar, esa es la clave".

Cobo recogerá el galardón de la Velá de Santa Ana el próximo 26 de julio. Será un momento histórico para el instituto, claro, pero también un recuerdo imborrable para ella. "Será lo último que haré por el centro".