Velá de Triana 2026: cortes de tráfico, dónde aparcar y autobuses para llegar a la calle Betis

La celebración de la Velá de Santiago y Santa Ana 2026 obligará a establecer un dispositivo especial de movilidad, transporte público y limpieza en Triana entre el 21 y el 27 de julio. El plan incluye cortes de tráfico, restricciones de acceso y estacionamiento, cambios de sentido en varias calles y refuerzos para la recogida de residuos.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene desde el pasado jueves un dispositivo preventivo de Policía Local y Bomberos para supervisar la instalación de casetas, escenarios y actividades comerciales. Las casetas podrán permanecer abiertas entre las 20:00 y las 3:00 horas, aunque el jueves 23, el viernes 24 y el sábado 25 el horario se prolongará hasta las 4:00 horas. Media hora antes del cierre deberán finalizar la música y la venta de consumiciones.

Dispositivo de movilidad: calles cortadas, accesos y cambios de sentido

La segunda fase del Plan Especial de Movilidad estará activa desde las 17:00 horas del martes 21 de julio hasta las 6:00 horas del lunes 27. Este año estará condicionada por las obras de pavimentación de la calle Castilla, concretamente en el tramo comprendido entre Procurador y Callao. Durante los días de celebración se modificarán los sentidos de circulación de dos calles del barrio:

San Jorge tendrá sentido hacia Antillano Campos.

tendrá sentido hacia Antillano Campos. Antillano Campos tendrá sentido hacia Pagés del Corro.

La ubicación de las casetas y del escenario convertirá la calle Betis y la plaza del Altozano en zonas de tráfico restringido. Los residentes acreditados podrán acceder entre las 6:00 y las 17:00 horas del 21 de julio y entre las 6:00 y las 18:00 horas del 22 al 26 de julio.

Los vehículos de carga y descarga podrán entrar de 6:00 a 13:30 horas, mientras que el acceso al aparcamiento público del Mercado de Triana estará permitido hasta las 14:00 horas. Los vehículos abonados podrán hacerlo hasta las 16:00 horas.

Los vehículos autorizados por el Distrito Triana o por la Dirección General de Movilidad podrán acceder entre las 6:00 y las 18:00 horas, siempre que la ocupación peatonal de las calles lo permita. Por su parte, a la calle Alfarería desde Procurador solo podrán entrar residentes, taxis, vehículos VTC y motocicletas.

Horarios de los cortes de tráfico

Los cortes se aplicarán en los siguientes horarios:

Desde las 17:00 horas del 21 de julio hasta las 6:00 horas del día 22 .

. Desde las 18:00 hasta las 6:00 horas , durante las noches del 22 al 26 de julio.

, durante las noches del 22 al 26 de julio. Desde las 00:00 hasta las 6:00 horas del 27 de julio.

Las restricciones afectarán a la calle Betis, la plaza del Altozano, el puente de Isabel II, Alfarería -desde Covadonga hasta San Jacinto- y las calles Torrijos, Duarte y Luis de Cuadra.

Durante el cierre del puente de Isabel II tampoco se podrá girar a la izquierda desde el paseo de Colón hacia el puente ni a la derecha desde la calle Arjona.

Prohibiciones de estacionamiento

La celebración también obligará a eliminar temporalmente numerosas plazas de aparcamiento. En la calle Betis y la plaza del Altozano, las zonas de estacionamiento se reservarán para carga y descarga entre las 6:00 y las 13:30 horas. Posteriormente quedarán destinadas al tránsito de peatones durante los horarios de celebración de la Velá.

En San Jorge estará prohibido aparcar desde las 17:00 horas del 21 de julio hasta las 6:00 horas del día 27. La prohibición afectará también a varios tramos de la calle Pureza: desde Arfián hasta el número 35 y desde Luis de Cuadra hasta Troya. En la barreduela Valladares y la calle Fabié se reforzará la prohibición de estacionar ciclomotores y motocicletas.

Durante la Velá se mantendrá la parada de taxis situada en la calle Arjona, junto al puente de Isabel II. Además, se habilitarán dos paradas provisionales en Pagés del Corro, que funcionarán entre las 22:00 y las 6:00 horas.

También estará prohibida la circulación de bicicletas y patinetes por las zonas reservadas a los peatones. La zona destinada a bicicletas eléctricas de alquiler situada al comienzo de la calle Betis, junto al acceso al aparcamiento público, quedará fuera de servicio.

Autobuses para llegar a la Velá de Triana

Tussam mantendrá el servicio de las principales líneas que conectan con Triana y que permiten llegar hasta el entorno de la Velá. Los usuarios podrán utilizar las líneas transversales 5 y 6, las circulares C1, C2, C3 y C4 y las radiales 40 y 43.

La línea 43 no tendrá modificaciones adicionales en su recorrido, ya que actualmente circula por un itinerario alternativo debido a las obras que se ejecutan en la calle Castilla.

Ante los cortes y las restricciones de estacionamiento, el Ayuntamiento recomienda priorizar el transporte público para desplazarse hasta Triana durante los días de mayor afluencia.

Dispositivo de limpieza: 82 trabajadores y 38 vehículos

Lipasam desplegará un programa especial formado por 82 trabajadores, incluido el personal de inspección, y 38 vehículos para limpiar el recinto de la Velá y las calles de su entorno. El dispositivo se extenderá también a zonas próximas de Los Remedios, como Asunción, plaza de Cuba y República Argentina.

Antes del comienzo de la fiesta se retirarán varios contenedores de vidrio y papel situados en la calle Betis para facilitar la instalación de las casetas y los escenarios. También se colocarán 52 contenedores de refuerzo para atender el aumento de residuos. Durante los días previos se intensificarán los servicios habituales de limpieza, especialmente en la plaza del Altozano y las rampas de acceso al río desde la calle Betis. En la zona peatonal de San Jacinto se instalarán papeleras adicionales para atender las concentraciones de personas.

Lipasam desarrollará campañas informativas dirigidas a ciudadanos, caseteros y hosteleros para explicar los horarios y el sistema de recogida de cada residuo. Además, se colocarán carteles en determinados puntos para recordar la prohibición de orinar y abandonar bolsas de basura en la vía pública.