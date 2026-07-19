Las cuentas pendientes del nuevo consejero de Fomento con el Metro de Sevilla: la línea 3 espera más obras y la 2 ansía su futuro trayecto

El Metro de Sevilla sigue inmerso en su gran plan de transformación para ampliar su red hacia el norte, sur, este y oeste. En todas las direcciones. De hecho, las obras de la futura línea 3 ya se extienden desde Pino Montano hasta la Macarena y en los próximos meses llegarán a toda la Ronda Histórica, con parada en Ronda de Capuchinos y María Auxiliadora. Sin embargo, aún quedan cuestiones pendientes de resolver que, pese a haber dado grandes pasos entre finales de 2025 e inicio de 2026, se han topado con la lentitud de los trámites administrativos y podrían desatascarse finalmente entre verano y finales de año.

Ahora será el nuevo consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, el que se encargue de dar un impulso a todos los proyectos que tiene pendiente el Gobierno andaluz con esta infraestructura sevillana, tanto en la línea 2 como en la línea 3. La hasta ahora consejera, Rocío Díaz, deja la línea 3 pendiente de la adjudicación de las obras del cuarto subtramo del mitad norte, entre la Macarena y María Auxiliadora, y de terminar de definir el recorrido de la mitad sur, desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme.

La adjudicación de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla hasta María Auxiliadora

Se espera que sea el próximo gran paso. Las obras del cuarto tramo de la mitad norte de la línea 3, entre la Macarena y María Auxiliadora, siguen en el proceso de adjudicación, algo que podría llegar este verano. Además, también se acaba de empezar a licitar la dirección facultativa de las obras, el control de calidad y la coordinación de seguridad y salud. De momento la Consejería de Fomento ya ha informado que cuenta con 12 ofertas de 34 empresas encima de la mesa para hacerse con un contrato de un valor de más de 164 millones de euros.

Este tramo cuenta con 36 meses de plazo de ejecución, es decir, tres años exactos, de manera que acabarían en 2029 si no hay retrasos y empiezan antes de que acabe el año. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, también confirmó que se está cumpliendo con el cronograma previsto, que "nos va a tener el 77% del trazado en obras en este 2026".

Excavación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla en Pino Montano / Consejería de Fomento

Mientras tanto, las obras avanzan entre Pino Montano y la Macarena. En un primer tramo en Pino Montano las pantallas están terminadas y al 56% de ejecución y los trabajos se están intensificando en Ronda Urbana Norte, San Lázaro y Doctor Fedriani, donde opera la hidrofresadora para ejecutar las actuaciones más complejas del trazado en el entorno del Hospital Virgen Macarena. Fue a finales de mayo cuando arrancaron los trabajos en este punto, obligando a volver a hacer una reorganización de Tussam. Recientemente también se ha dado el paso de finalizar los túneles de la Ronda Urbana Norte para reponer los servicios afectados.

En Pino Montano, la estructura de algunas de las futuras paradas ya son visibles o están incluso muy avanzadas. Lo que queda por definir es el futuro de la estación en el Distrito Tecnológico ubicado en el Higuerón Norte, ya que Rocío Díaz confirmó avances en las negociaciones con Iberdrola, propietaria de los terrenos; o cuáles fueron las conclusiones de las excavaciones arqueológicas realizadas junto a El Cerezo.

La Consejería de Fomento debe anunciar el trazado definitivo de la línea 3 desde el Prado a Valme

Otra de las carpertas abiertas es por dónde pasará el Metro de Sevilla finalmente desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme. De momento, el estudio informativo ha superado un plazo de numerosas alegaciones y ahora Fomento se encuentra estudiando todas ellas para anunciar el trazado definitivo.

La propuesta inicial, que planteaba que los trenes pasaran por la superficie en Los Bermejales y Bellavista entre otras cosas, ha sido polémica precisamente por este motivo. Los vecinos se han manifestado, han votado en contra a través de la Junta Municipal de Distrito, han recibido incluso el apoyo de los grupos municipales. Ahora la pelota está sobre el tejado de la Junta de Andalucía.

De momento, lo que se conoce es que el anuncio de la finalización del estudio informativo y la decisión tomada para el trazado desde el Prado de San Sebastián y el Hospital Virgen de Valme, que entraría en funcionamiento en 2040 (antes, en 2036, se espera que llegue a Palmas Altas). De momento, la opción elegida plantea que el metro discurra bajo tierra desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales, donde se elevará en superficie y continuará sobre tierra por Bellavista y Palmas Altas, hasta llegar al Hospital de Valme y a la nueva Ciudad de la Justicia.

Plano del Metro de Sevilla con el cronograma de obras del tramo norte de la línea 3 hasta 2030 / Consejería de Fomento

El trayecto definitivo tiene en espera también a los vecinos de Dos Hermanas, ya que su Ayuntamiento ha propuesto que el trazado se prolongue dentro de su término municipal, siguiendo el trazado de la Ctra. Nacional IV, hasta la futura estación de trenes de Casilla de los Pinos.

La línea 2, sin recorrido desde Sevilla Este hasta Triana

El futuro recorrido de la línea 2 del metro todavía sigue atascado y sin resolverse. Se espera que sea en 2026 cuando se conozca por dónde discurrirá. Aunque no empezará hasta al menos 2030. La Consejería de Fomento se encuentra estudiando una docena de opciones, que forman parte del estudio de alternativas adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido). Como tiene un plazo de ejecución de 20 meses, la previsión es que el trazado se conozca a finales de 2026.

El proyecto, original de 2011, entró en una nueva fase en noviembre, al estudiar detalladamente todas las alternativas preseleccionadas en base a campañas geotécnicas, análisis de riesgos, análisis multicriterio estudio de vías de financiación o estudio de impacto ambiental para encontrar la alternativa óptima. Inicialmente la línea 2 proyectada hace 14 años comenzaba en Torreblanca y terminaba en Torre Triana, pero ahora la Junta ha abierto nuevos escenarios.

Ahora mismo se contempla que tenga una estación en Sevilla Tech Park (Cartuja), en Santa Bárbara, en Palmete y Padre Pío o en Nervión por la avenida Luis Montoto. En cuanto a su extensión, se plantea también que se extienda a Camas, a Alcalá mediante una conexión con el tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo. Este estudio de alternativas concluirá en 2026, y entonces se obtendrá la declaración ambiental DIA. A partir de ahí se licitará y adjudicará la redacción del proyecto constructivo para empezar las obras.