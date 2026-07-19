Francisco Arias, director de Sarigabo y galardonado en la Velá de Santa Ana: "La vida nos ha llevado al negocio de nuestros padres"

La historia de Sarigabo es la de la familia Arias y la familia García, pero también una parte de la historia de Triana. Chucherías, chocolates o refrescos. La empresa que hoy dirige Francisco Arias, comenzó en el Barrio de León y es hoy una de las principales distribuidoras de Andalucía. Trianeros desde que sus padres y sus tíos se instalaron en el barrio, la familia se mantiene por completo en las calles del Arrabal y este año han sido galardonados en la Velá de Santa Ana.

"Fue un momento de mucha alegría, pero también tristeza, porque mi padre falleció en mayo y nos hubiera gustado que estuviera en este momento", asegura Francisco sobre el momento en el que se enteró de que les reconocerían con el premio a la Trayectoria Empresarial de la Velá de Santa Ana 2026. La llamada la recibió en la iglesia, mientras celebraban la misa en recuerdo de Rafael, su padre.

En la familia insisten que esta coincidencia "no puede ser casualidad". "Somos muy trianeros, vivimos todos aquí y, como ha hecho mi padre, yo querré morirme aquí, no me quiero ir", defiende el director de la empresa. En el Altozano estarán todos los miembros de esta familia: "Estamos intentando que mi tío vaya y los nietos se están todos cuadrando para ver como se juntan para estar delante".

Una empresa referente

El negocio, un referente en el sector, comenzó de la mano de sus padres y sus tíos, que llegaron a Sevilla en 1964. Rafael Arias y Jesús García que, tras instalarse en el Barrio de León y trabajar en la Central Lechera de Alcosa comenzaron a repartir pipas de Marchena en un triciclo. "Compraron un camión, los dos matrimonios siempre lo han hecho todos juntos, pactaron unas letras con el concesionario y fueron creciendo", explica.

La empresa dio sus primeros pasos en un local de 150 metros en el propio Barrio de León, donde empezaron a vender pipas. Con los años, el negocio fue creciendo y hoy están instalados en una nave de 6.500 metros que ellos mismos construyeron en Los Llanos. En el Barrio de León, su padre y su tío comenzaron con dos o tres trabajadores y hoy la plantilla de Sarigabo cuenta con 112 empleados.

Empleados de Sarigabo en la comida de Navidad. / M. G.

Francisco define su trabajo y el de su familia como "hormiguitas". "Los cuatro socios que somos mi hermano y yo y mis primos, cada uno de una cosa nos hemos preparado para la vida y la vida nos ha llevado al negocio de nuestros padres", cuenta. Con sede en Salteras, la empresa distribuye productos, desde las primeras pipas hasta chocolates o golosinas, por toda Andalucía, a excepción de Jaén y Almería.

Uan vida dedicada a la empresa

"Se vinieron con una mano delante y otra detrás a trabajar", sostiene sobre la historia de sus padres y sus tíos. Desde el año pasado forman parte del grupo Lekkerland España. En la actualidad, la empresa gestiona la distribución de Pipas Sevillanas -su "marca estandarte"-, Ferrero, Marigold o Panini, de quien son el segundo distribuidor a nivel nacional. Además, en 2025 se hicieron con la distribución de Pepsico para Sevilla y Huelva.

Sarigabo es su vida. Desde pequeños estuvieron vinculados al negocio con sus padres, que les criaron como una sola familia con las puertas abiertas. Sus padres le inculcaron la importancia de "ser muy serios en el trabajo, ser muy continuos en las cosas cada día". "Hemos dedicado muchas horas de lunes a sábado", sostiene. La segunda generación de la familia se hizo con el negocio en 1999, cuando se jubilaron sus padres, que ahora rondan los 90 años.

Vinculados a hermandades como San Gonzalo, La Estrella o La O, son colaboradores habituales de las acciones de caridad de estas y otras corporaciones de la ciudad. "El mayor orgullo que nos podría dar la ciudad es que el barrio se haya acordado de nuestros padres", admite. "Siempre hemos intentado estar muy en el barrio", reconoce Francisco, que subraya que "puede haber muchos reconocimientos, pero este va a ser difícil de superar".