La hermandad de El Cachorro manda un mensaje a Luis de la Fuente para el España-Argentina: "Haciendo de nuevo historia, ¡vamos!"

La Hermandad de El Cachorro de Sevilla ha mandado un mensaje muy especial a la Selección Española y, más concretamente, a su entrenador, Luis de la Fuente de cara a la final del Mundial que les enfrentará este domingo a Argentina. El riojano está muy ligado a Sevilla y sus tradiciones y siempre se ha mostrado como una persona muy creyente. De hecho, durante la última Eurocopa que ganó España en 2024, De la Fuente portó en su muñeca una pulsera de la hermandad sevillana.

"En el día de la gran final del Mundial, la Hermandad de #ElCachorro quiere trasladar todo su apoyo a la Selección Española de fútbol masculino y, muy especialmente, a Luis de la Fuente, cuya cercanía y cariño hacia nuestra Hermandad, y su devoción al Cachorro de Triana, conocemos y agradecemos profundamente. Haciendo de nuevo historia. ¡¡Vamos España!!", ha escrito la hermandad en sus redes sociales.

El texto está acompañado de cuatro imágenes del fotógrafo Fran Santiago (@fransantiph en X), freelance de Sevilla. En un día tan importante como hoy, él también ha querido recordar el día en que tomó las ya icónicas fotos de Luis de la Fuente ante la talla de Ruiz Gijón. "Aquel 12 de octubre de 2023 en el que Luis de la Fuente visitó la Hermandad de El Cachorro previo a un España - Escocia".

Cabe recordar que el entrenador de la Selección Española está muy ligado a Sevilla. Cuando era jugador estuvo cuatro temporadas en el club de Nervión. Ya como técnico, entre 2001 y 2005 estuvo en la cantera sevillista, teniendo a sus mandos a jugadores como Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos, Kepa, Fernando Vega, Lolo, Guille, Portela o Prieto.

Luis de la Fuente también está muy relacionado con el mundo de los toros. En una entrevista concedida a Radio Marca reconoció que de haber sido torero le habría gustado ser como Curro Romero.