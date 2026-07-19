Sucesos
Un incendio en una vivienda de la Alameda de Hércules obliga a evacuar a una mujer de avanzada edad
El fuego, declarado en la calle Peral, ha movilizado a varios vehículos de Bomberos, dos ambulancias y efectivos policiales
Un incendio declarado este domingo por la tarde en un inmueble situado en el número 37 de la calle Peral, en la zona de la Alameda de Hércules de Sevilla, ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias.
Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de Bomberos, una ambulancia y efectivos de la Policía Local, que han acordonado la zona para facilitar las labores de intervención.
Según ha podido comprobar El Correo de Andalucía, una mujer de avanzada edad ha sido trasladada en ambulancia desde el lugar del incendio. Por el momento no ha trascendido su estado ni si ha resultado afectada por el humo.
Por el momento no ha trascendido si el fuego ha causado heridos ni el origen de las llamas. En concreto, según ha podido certificar El Correo de Andalucía, el incendio ha tenido lugar en la segunda planta del inmueble, en este barrio de Sevilla que, a esta hora de la tarde, se prepara para vivir la final del Mundial con numerosos bares que habilitan grandes pantallas para poder seguir el partido.
El dispositivo ha contado también con dos camiones escala, otros dos vehículos de Bomberos y dos ambulancias. En este momento, los efectivos trabajan para sofocar las llamas desde el interior del inmueble, del que sale una importante cantidad de humo. Además, han abierto una toma situada en la acera.
La Policía Nacional ha ampliado el perímetro de seguridad después de advertir de que había una conducción de gas abierta en el inmueble. Los agentes han apartado a los vecinos y curiosos concentrados en la zona y han pedido expresamente que nadie fume mientras continúan las labores de extinción y ventilación.
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