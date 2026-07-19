Lara Sajen, bailarina argentina en Sevilla ante la final del Mundial: "Prefiero que lo gane Lamine a Messi"

A pesar del calor, aficionados españoles y argentinos ya se dejan ver por las calles de Sevilla. Algunos ya están por la Alameda de Hércules, donde un grupo de argentinas peloteaba a escasas horas de la final del Mundial entre España y Argentina.

La bailarina, actriz, cantante y diseñadora, entre otras, Lara Sajen es la encarnación de las dos aficiones. En su local de Ritual se deja ver con la camiseta española y la argentina unidas. Las dos tienen escudos. Una lleva Me(ssi) 1(0) y la otra (Pe)Dri (1)0. Es decir, Medri con el 10. La Roja y la Albiceleste a la vez porque ambos países copan su corazón.

Sajen manda un mensaje claro a través de El Correo de Andalucía: "Voy con la mitad y mitad porque tengo el corazón dividido, porque soy argentina de nacimiento pero ya llevo 23 años aquí y siempre he dicho que soy una agradecida de la vida y, sobre todo, a este país que me ha acogido con tan buena vibra. Lo tengo dividido así que hoy, más que nunca, que gane quien tenga que ganar. O sea, si gana mi país, que es Argentina, bienvenido sea, pero es que España también es mi país, así que lo que sea lo festejaré".

Sajen asegura que ella no tiene un problema, que lo tienen los que solo van con un país. Sin embargo, si tiene que escoger entre que Lamine borde la primera estrella o lo haga Messi, lo tiene claro: "Pues te digo sinceramente, me voy a mojar, creo que prefiero que Lamine se lleve su primer Mundial. No sé, es un niño, tiene mucha ilusión, se lo ha currado muchísimo. Messi ya tiene muchas cositas a su espalda, vamos a dejar que la nueva generación gane algo".

"Pero con eso no quiere decir que tenga que ganar España, que también quiero que gane Argentina, es que es muy complicado", insiste la bailarina.

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Ella verá el partido en su local de Ritual, en la Alameda de Hércules. "Aquí ya estaban haciendo cola desde temprano, porque esto se llena, porque tenemos como tres pantallas dentro, así que pues nada, a vivirlo de la mejor manera y con diversión". Sajen finaliza con un mensaje claro: "Y que no la líen, por favor, porque festejar no es liar ni romper nada".