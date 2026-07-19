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MERCADILLO

Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios

Este rastro se puede visitar todos los miércoles, a excepción de los festivos, que permanece cerrado

Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios

Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Uno de los mercadillos más emblemáticos y grandes de toda Sevilla, con 200 puestos de ropa, calzado, complementos y alimentación, se localiza en el municipio hispalense de Utrera. Se trata de un entorno que se ha posicionado como uno de los más admirados y visitados de la provincia gracias a su amplia oferta y sus bajos precios.

Así, esta localidad de La Campiña ofrece cada miércoles toda clase de artículos y productos tanto nuevos como de segunda mano, disponibles por apenas unos euros.

Horario y ubicación del rastro de los miércoles

Para poder adquirirlos, es necesario acudir a este mercadillo que se instala en la explanada de las atracciones feriales del Camino de los Adrianes de Utrera cada miércoles, a excepción de los festivos, cuando se mantiene cerrado.

En este recinto, que se puede visitar de 9.00 a 14.00 horas, los usuarios pueden conseguir artículos de moda, calzado, bisutería y complementos, tanto nuevos como de segunda mano.

Moda, artesanía, decoración y artículos para el hogar

Además, entre la amplia oferta de este rastro se encuentran también artículos de artesanía, cerámica, cuero y decoración, además de menaje del hogar, artículos de regalo, flores, plantas y pequeños electrodomésticos.

Y para quienes quieran aprovechar su visita al mercadillo para comprar productos frescos de primera calidad a precios económicos, este mercadillo ofrece gran variedad de puestos de frutas y verduras, además de frutos secos, encurtidos, caramelos y otros tantos productos de alimentación.

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Imagen de archivo de un mercadillo de Sevilla / Mercadillos.info

Una amplia selección de artículos que hacen que, cada miércoles, este rincón sevillano se llene de vecinos y visitantes que buscan adquirir los mejores productos al menor precio.

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