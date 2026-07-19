Pantallas gigantes, luces conmemorativas y refuerzo de Tussam: así se prepara Sevilla para la final entre España y Argentina

Sevilla se prepara para vivir este domingo 19 de julio una jornada de ambiente festivo con motivo de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. El Ayuntamiento ha organizado diferentes actividades para que los aficionados puedan seguir el partido y apoyar a la selección española en su intento por conquistar la segunda estrella de su historia.

La programación incluye dos pantallas gigantes en el Centro Deportivo San Pablo y FIBES, barras de restauración, animación infantil, música en directo, refuerzos en varias líneas de Tussam y la iluminación de las Murallas de la Macarena con los colores de la bandera de España.

Pantallas gigantes en San Pablo y FIBES

Los sevillanos tendrán dos grandes espacios públicos para seguir la final entre España y Argentina de manera conjunta: el Centro Deportivo San Pablo y el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES.

En el Centro Deportivo San Pablo, la apertura de puertas está prevista a partir de las 20.00 horas. En el caso de FIBES, los aficionados podrán acceder al recinto desde las 19.00 horas. Ambos espacios contarán con pantallas gigantes para retransmitir el encuentro y estarán preparados para recibir a seguidores de todas las edades.

Música, animación infantil y barras de restauración

La programación no se limitará a la emisión del partido. Tanto en San Pablo como en FIBES habrá barras de restauración, diferentes actividades para amenizar la previa, animación infantil y música en directo. El objetivo, ha detallado el Ayuntamiento en una nota, es convertir la final del Mundial en una gran celebración abierta a las familias y a los aficionados que quieran disfrutar del encuentro en un ambiente colectivo y festivo.

Los dos espacios habilitados por el Ayuntamiento son:

Centro Deportivo San Pablo: apertura de puertas a las 20.00 horas.

apertura de puertas a las 20.00 horas. FIBES: apertura de puertas a las 19.00 horas.

Refuerzo de las líneas 27 y TB1 de Tussam

Con motivo de la instalación de las pantallas gigantes y para facilitar los desplazamientos hasta los recintos, Tussam reforzará las líneas 27 y TB1, correspondiente esta última al servicio de Tranvibús. Este dispositivo especial de movilidad busca mejorar el acceso de los aficionados, especialmente hasta FIBES y el Centro Deportivo San Pablo, y facilitar el regreso después de la celebración del encuentro.

Las Murallas de la Macarena se iluminan con la bandera de España

Sevilla también mostrará su apoyo a la selección española mediante una iluminación especial en uno de sus espacios más representativos. Las Murallas de la Macarena se iluminarán con los colores rojo y amarillo de la bandera de España durante el sábado y el domingo. La iluminación podrá verse desde las 22.00 hasta las 23.45 horas.

Esta iniciativa se suma a las pantallas gigantes y al resto de actividades organizadas para acompañar a España durante la final del Mundial.

España busca su segunda estrella ante Argentina

La selección española afrontará ante Argentina la segunda final mundialista de su historia, con el objetivo de repetir el título conseguido en Sudáfrica en 2010. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega invicto al partido decisivo después de completar una sólida trayectoria en las eliminatorias. España superó a Austria por 3-0, eliminó a Portugal por 0-1, venció a Bélgica por 2-1 y logró la clasificación para la final tras imponerse a Francia por 0-2 en las semifinales.

Sevilla se prepara así para volcarse con la selección española en una jornada marcada por las pantallas gigantes, la música, las actividades familiares, el dispositivo especial de transporte público y la iluminación de las Murallas de la Macarena.