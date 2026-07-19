Escapada de verano: descubre un paisaje de lagos y vegetación a menos de una hora de Sevilla

Las playas de interior y las piscinas naturales se han convertido en uno de los planes favoritos de sevillanos y visitantes para escapar del calor durante los fines de semana. Entre los rincones más atractivos de la provincia destacan los Lagos del Serrano, un entorno de aguas cristalinas y abundante vegetación que ofrece una escapada perfecta para disfrutar en familia.

Este paraje se encuentra en las primeras estribaciones de Sierra Morena, dentro del término municipal de Guillena y a solo tres kilómetros de El Ronquillo. Su ubicación, a unos 42 kilómetros de Sevilla capital, lo convierte en una opción muy cómoda para pasar una jornada de descanso sin alejarse demasiado de los principales municipios de la provincia.

Pícnic, naturaleza y rutas de senderismo

Los Lagos del Serrano se alimentan principalmente de la Rivera de Cala y del embalse que lleva el mismo nombre. Todo el entorno está rodeado de encinas, alcornoques, olivos, acebuches y eucaliptos, además de prados cubiertos de flores silvestres y huertas cargadas de frutos.

El enclave dispone de zonas de pícnic y espacios de esparcimiento pensados para disfrutar al aire libre. Desde sus alrededores parten también diferentes rutas de senderismo que permiten descubrir antiguas estaciones ferroviarias y vías de tren, contemplar amplias panorámicas de Sierra Morena o acercarse a restos prehistóricos.

Así es la piscina natural más escondida de Sevilla, perfecta para visitar en familia. / Diputación de Sevilla

Uno de los puntos más singulares del recorrido es el Palacio de Parladé, una construcción del siglo XIX inspirada en la arquitectura de los castillos medievales.

Un entorno con una gran riqueza natural

Durante las rutas, los senderistas pueden encontrarse con parte de la fauna salvaje que habita en la zona. Conejos, liebres, águilas culebreras, ciervos, jabalíes y zorros son algunas de las especies que se mueven por este paraje natural.

Quienes busquen un plan más activo también pueden practicar diferentes deportes y actividades acuáticas en sus amplias masas de agua. La pesca es una de las propuestas más habituales en unos lagos conocidos por la claridad de sus aguas.

Cómo llegar a los Lagos del Serrano

Para llegar a los Lagos del Serrano desde Sevilla hay que circular por la N-630, conocida como la Ruta de la Plata, en dirección a El Ronquillo. Antes de alcanzar el municipio, se debe tomar una carretera situada a la derecha que conduce directamente hasta este rincón natural de Sierra Morena.