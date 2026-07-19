Estos son los nuevos aparcamientos de la avenida de Llanes: 20 plazas en la Macarena

La avenida de Llanes recuperará una veintena de plazas de aparcamiento eliminadas hace 18 años. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ya trabaja en esta actuación, que se desarrollará entre la avenida de Miraflores y la calle Santa María de las Rocinas y permitirá mejorar el estacionamiento y la movilidad en el distrito Macarena.

En concreto, se habilitarán dos tramos de aparcamiento en cordón, de 42 y 44 metros de longitud, respectivamente, así como un tercer tramo en la acera de enfrente, en el espacio que ocupaba una parada de autobús trasladada hace unos meses. Esta actuación permitirá crear nuevas plazas de estacionamiento para los vecinos de la Macarena. El proyecto contará con una inversión de 45.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde de Sevilla ha destacado que “con esta actuación devolvemos a los vecinos de la Macarena un aparcamiento que llevaban casi dos décadas reclamando”. Sanz ha añadido que la recuperación de estas plazas “supone una mejora directa en la movilidad del barrio y, por lo tanto, una mejora para la calidad de vida de los vecinos”.

Otras obras de mejora en el distrito Macarena

Estos trabajos se unen a numerosas obras realizadas en el Distrito Macarena, la más reciente la iniciada a finales de junio en la calle Artesanos Peluqueros que, con una inversión de 461.000 euros, será reurbanizada para mejorar los accesos peatonales en partes de la calle que antes no existían y la renovación de la calzada, las canalizaciones y el alumbrado público, dando respuesta a una demanda vecinal histórica.

A esto se le suma el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena, una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con un pavimento de primera calidad, donde destacan calles y avenidas como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores o Escultor Francisco Buiza, entre otras.

Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año corresponden al mismo entorno de este distrito y suman una inversión de alrededor de un millón de euros.

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Del mismo modo, destacan entre otras obras realizadas en el distrito Macarena como la reurbanización de la calle Doctor Antonio Herrera Carmona en La Carrasca, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la mejora del acerado de Madreselva, la reurbanización de la calle Fedra; las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca; Gáspar de Alvear en la barriada El Torrejón; Bermúdez Plata y Martínez Sierra en el Polígono Norte; a la que se unen otras calles y avenidas de la Macarena donde este gobierno municipal ha actuado en mejorar su seguridad vial tras años sin intervenciones como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Otoño (ahora Amigos de la Cruz); los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño y Ronda Pio XII y Crisantemo y Conde Halcón, en la plaza de Pío XII; Plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos; entre otras muchas más.