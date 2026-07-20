El aviso para quienes vuelan desde el aeropuerto de Sevilla: estos fallos en el pasaporte pueden dejarte en tierra

El Aeropuerto de Sevilla no dejará salir ni entrar si postergas la renovación de tu documentación. Presentar un pasaporte válido y en vigor resulta un requisito imprescindible para atravesar cualquier frontera española. Esta exigencia se aplica en todos los puntos de entrada al país, incluidos aeropuertos como el de Sevilla-San Pablo, además de otras terminales como las de Tenerife o Bilbao.

Por este motivo, la no renovación o desactualización del visado tendrá consecuencias inmediatas, algo ahora confirmado por la Policía Nacional y la empresa pública española de gestión Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Tanto las autoridades migratorias como las compañías aéreas presentan la potestad de denegar el embarque o la entrada en territorio español a los viajeros que no cumplan con la normativa vigente.

Qué revisan las aerolíneas antes de volar

De manera generalizada, la mayoría de estos casos anómalos se terminan detectando en los momentos previos al despegue. Es en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen donde las aerolíneas están obligadas a realizar una comprobación que asegure que la documentación del pasajero es correcta antes de autorizar el embarque, y tamice a todo aquel que no presente una identificación requerida en regla. Para este control, estas se basan en los manuales internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Si el pasaporte se presenta caducado, presenta daños visibles -ya sean páginas desprendidas, datos completamente ilegibles o las cubiertas rotas- o no cumple con el periodo mínimo de vigencia exigido, la compañía impedirá la opción al embarque de manera completamente inmediata.

Los aeropuertos de Sevilla, Tenerife y Bilbao bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte / El Correo

Esta comprobación responde también a la responsabilidad de las aerolíneas, que pueden ser sancionadas si transportan pasajeros sin la documentación reglamentaria exigida. Según recuerda AENA en sus guías de viaje, la falta de validez o el deterioro físico del propio pasaporte son motivos más que suficientes para denegar el acceso al avión.

El control en el aeropuerto de Sevilla

Dentro de los controles fronterizos españoles, la última decisión corresponde al cuerpo de la Policía Nacional, encargada de aplicar el Reglamento de Extranjería, que considera no válidos los pasaportes dañados o que no cumplen los requisitos establecidos.

España aplica además el Código de Fronteras Schengen para el territorio conocido con el mismo nombre: Se trata del espacio Schengen, una zona europea de libre circulación que permite a más de 400 millones de personas viajar entre 29 países miembros sin pasar por controles fronterizos internos. En la práctica, funciona como un solo país en términos de inmigración, teniendo políticas comunes de visados y fronteras exteriores reforzadas. Este código fija condiciones específicas sobre la vigencia del pasaporte.

Según el artículo número 6 de esta normativa, el documento debe seguir siendo válido durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen, y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores.

Al llegar al control migratorio de aeropuertos como Sevilla, Tenerife Sur/ Norte o Bilbao, la Policía Nacional puede exigir, además del pasaporte en regla:

Justificación del motivo de la estancia , como por ejemplo la reserva del hotel o apartamento de hospedaje, así como una carta de invitación formal.

, como por ejemplo la reserva del hotel o apartamento de hospedaje, así como una carta de invitación formal. Billete de vuelta confirmado que demuestre la intención de salir del territorio dentro del periodo permitido.

confirmado del territorio dentro del periodo permitido. Demostración de medios económicos suficientes para costear la estancia, calculado conforme al mínimo establecido por el Ministerio del Interior.

Qué ocurre con los ciudadanos españoles y europeos

En el caso de los ciudadanos españoles y del resto de países pertenecientes a la Unión Europea, la normativa permite entrar o salir de España con el pasaporte en vigor o, si es el caso de un desplazamiento sumido en el interior del territorio comunitario, con el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.

No obstante, cuando el viaje tiene destino en un país fuera de la Unión Europea, el pasaporte vuelve a convertirse en el documento imprescindible. En estos casos, además de comprobar que no está caducado, está altamente recomendado revisar con suficiente antelación que este se encuentra en buen estado y cumple los requisitos exigidos por el país de destino, ya que muchas naciones establecen un periodo mínimo de validez que puede ir más allá de la fecha prevista de regreso.

En aeropuertos como el de Sevilla, principal puerta de entrada y salida aérea de Andalucía, una documentación que no cumpla los requisitos puede traducirse en la imposibilidad de embarcar incluso antes de acceder al avión. Las comprobaciones realizadas por las aerolíneas en los mostradores de facturación buscan precisamente evitar estas situaciones, que también pueden afectar a quienes hacen escala en otros países antes de llegar a su destino final.

Por ello, previo al inicio de cualquier viaje con carácter internacional, conviene comprobar la fecha de caducidad del pasaporte y, si se aproxima su vencimiento, solicitar con suficiente margen la cita para renovarlo. Una simple revisión de la documentación puede evitar contratiempos de última hora en el aeropuerto y garantizar que el viaje se desarrolle con normalidad desde el momento del embarque.