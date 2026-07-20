Así celebró Los Palacios el histórico título mundial de Gavi y Fabián

La segunda estrella ya luce sobre el escudo de España. La selección española volvió a proclamarse campeona del mundo 16 años después tras imponerse por 1-0 en la prórroga gracias a un decisivo gol de Ferran Torres. Miles de aficionados ya están en las calles para celebrar un nuevo triunfo histórico de la Roja, una noche inolvidable que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol español.

Si hay un lugar donde esta conquista se vive de una forma especial es en Los Palacios y Villafranca. El municipio sevillano, de algo más de 39.000 habitantes, presume de ser la cuna de dos de los referentes de esta generación: Gavi y Fabián Ruiz. Ambos han participado en el combinado nacional que ha llevado a España a lo más alto del fútbol mundial, convirtiéndose una vez más en el orgullo de todo un pueblo que siguió la final con emoción y estalló de alegría tras el pitido final.

Como ya sucediera después de la conquista de la Eurocopa, Los Palacios prepara un recibimiento a la altura de sus campeones. La próxima semana, Gavi y Fabián serán homenajeados por sus vecinos y recibirán uno de los reconocimientos más tradicionales y simbólicos del municipio: su propio peso en tomates, un guiño a la fuerte tradición de la localidad. Un homenaje que refleja el cariño que sienten los palaciegos por dos futbolistas que nunca han olvidado sus raíces y que vuelven a llevar el nombre de Los Palacios y Villafranca a la cima del fútbol mundial.