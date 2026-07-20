Cuatro detenidos y recuperadas 2 toneladas de cobre robadas en Sevilla

La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla un grupo dedicado al robo de cobre y cableado en plantas fotovoltaicas, en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos, dos de ellos en prisión preventiva, y la recuperación de dos toneladas de cobre y 250 kilos de cable solar estañado.

Más de 111.000 metros de cableado solar sustraídos

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la investigación ha permitido esclarecer por el momento la sustracción de 111.266 metros de cableado solar y 2.410 metros de cable de cobre desnudo y recuperar diferentes partidas de material sustraído, entre las que destacan las citadas dos toneladas de cobre y 250 kilos de cable solar estañado.

El informe pericial elaborado por una de las empresas afectadas permitió cuantificar el perjuicio económico ocasionado por las sustracciones. Los daños provocados en las instalaciones y los costes de reposición, que ascienden a más de 303.000 euros, afectaban al desarrollo y puesta en funcionamiento de una infraestructura estratégica de generación de energía renovable.

Denuncias de empresas fotovoltaicas

La operación se inició tras diversas denuncias de responsables de varias empresas de instalaciones fotovoltaicas, que alertaron a la Guardia Civil de reiteradas sustracciones de cableado, así como de importantes daños ocasionados en las infraestructuras mediante el corte de vallados perimetrales y la destrucción de instalaciones eléctricas.

Como resultado de la investigación, los agentes interceptaron a varios de los investigados cuando se disponían a comercializar dos toneladas de cobre limpio, lo que permitió recuperar una parte muy significativa del material sustraído y reducir el importante perjuicio económico ocasionado por la actividad delictiva.

Robos nocturnos en las plantas solares

Los autores realizaban los robos durante la noche, accediendo a las instalaciones tras fracturar los cerramientos perimetrales.

Antes de actuar, neutralizaban o inutilizaban los sistemas de seguridad de las plantas fotovoltaicas.

Una vez en el interior, cortaban grandes cantidades de cableado solar y cable de tierra, lo trasladaban a lugares seguros y le retiraban las cubiertas plásticas para incrementar el valor del cobre antes de venderlo en diferentes centros de recuperación de metales.

Coacciones y amenazas de muerte

Durante la investigación también se esclareció un grave episodio de presuntas coacciones e intimidaciones.

Según los indicios, dos de los investigados habrían accedido violentamente al domicilio de uno de los implicados para exigirle que asumiera en exclusiva la responsabilidad de los robos, amenazándole de muerte con el objetivo de alterar el desarrollo de la investigación policial.

A los detenidos se les imputan los delitos de robo con fuerza en las cosas, receptación, pertenencia a grupo criminal, allanamiento de morada, lesiones, amenazas y defraudación de fluido eléctrico.

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Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el juzgado competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los cuatro detenidos, y los restantes se encuentran en libertad con cargos.