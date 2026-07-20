María Pastor, de directora de la oficina antiaborto de Sevilla a nueva senadora andaluza por Vox

Hace poco más de un año, el 11 de abril de 2025, se inauguró la Oficina de Atención a la Maternidad en Sevilla. Esta agencia antiaborto surgió a raíz del pacto entre el Gobierno de José Luis Sanz y Vox, que fijó la creación de este organismo como condición para dar su apoyo a los presupuestos municipales. Aquel compromiso se cumplió, y al frente colocaron a María Pastor Pérez-Angulo, una procuradora y política sevillana que, a partir de este julio, representará al partido de Abascal en el Senado.

Según confirman fuentes de Vox, María Pastor Pérez-Angulo dejará sus funciones como directora de la Oficina de Atención a la Maternidad para formar parte de la Cámara Alta. Un puesto que le llega tras el reciente acuerdo firmado entre esta formación de extrema derecha y el Partido Popular de Juanma Moreno, que contempla la incorporación de un senador por designación autonómica más (aparte de un listado de 150 medidas y una vicepresidencia en la Junta de Andalucía).

Y junto a ella, también marchará al Senado la mano derecha de Santiago Abascal, Álvaro Zancajo. El coordinador nacional de Comunicación de Vox es desde 2022 miembro del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, por lo que cobra 60.000 euros de dinero público. En estos momentos, la Agencia Andaluza Antifraude investiga una presunta incompatibilidad de ambos cargos denunciada por Adelante Andalucía, ya que el organismo de RTVA exige "dedicación absoluta y exclusiva".

De candidata a Vox a dirigir la oficina antiaborto

Licenciada en Derecho por la Pablo de Olavide y procuradora desde 2008, la ya exdirectora de la Oficina de Atención a la Maternidad fue candidata de Vox en varias ocasiones. En las elecciones autonómicas de junio de 2022, María Pastor Pérez-Angulo aparecía en la octava posición en la lista por Sevilla. Casi un año después, en mayo de 2023, figuraba su nombre en el puesto 13 para las municipales de la capital andaluza, y en las generales que se celebraron en julio, la tercera por esta provincia para el Senado.

Desde el grupo municipal de Vox destacaron en su día que Pastor Pérez-Angulo "es una profesional del Derecho con experiencia en voluntariado y comprometida con las políticas que va a desarrollar". "Además, ha dejado su despacho para trabajar con futuras madres en problemas, algo que es digno de elogio", subrayaron. No hicieron mención, por contra, a ninguna experiencia anterior en la administración pública.

Como directora de la oficina antiaborto de Sevilla, esta próxima senadora por Vox ha manejado un presupuesto de 165.000 euros tanto en 2025 como en 2026. De ellos, 100.000 están consignados a subvenciones de libre concurrencia, 15.000 a un convenio con la asociación Provida y los restantes 50.000 euros, al propio desarrollo y funcionamiento de la oficina, tal como está recogido en las cuentas municipales.

Tal como publicó en su día El Correo de Andalucía, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, contrató a dedo el 31 de marzo de 2025 a esta miembro del partido Vox como "personal eventual" para que se pusiera al frente de la Oficina de Atención a la Maternidad. La retribución que ha percibido Pérez-Angulo en este tiempo por su labor en esta agencia ronda los 50.000 euros brutos anuales.