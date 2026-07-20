A Fabián no le hacen falta subtítulos para celebrar la Copa del Mundo con su madre: "Mamá, todo mereció la pena"

Primero fue su acento. Después, la Copa del Mundo. La madre de Fabián Ruiz, Chari Peña, se convirtió al comienzo del Mundial 26 en protagonista involuntaria después de que una aparición suya en un documental de RTVE, hablando con su acento, el propio del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, desatara comentarios, burlas y críticas en las redes sociales. Incluso fue subtitulada pese a expresarse en un perfecto castellano, una decisión que volvió a poner sobre la mesa los prejuicios que todavía pesan sobre el habla andaluza.

Un mes después, Fabián ha querido situarla en el centro de la imagen más feliz con apenas cinco palabras. El futbolista compartió una fotografía abrazado a su madre sobre el césped del MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York. Ambos vestidos con la camiseta de España y sosteniendo la Copa del Mundo tras ganar a la Argentina de Messi. "Mamá, todo mereció la pena", escribió el centrocampista del Paris Saint Germain (PSG) junto a un corazón blanco.

A las pocas horas de su publicación, el mensaje en X ha recibido miles de comentarios y retuits que subrayan el sacrificio de esa madre por hacer todo lo posible para que su hijo cumpliera su sueño y se dedicara profesionalmente al fútbol. "La madre de Fabián ha sido limpiadora toda su vida. Entregada a su familia cuando el dinero apenas entraba en casa y dando más de lo que tenía para que su hijo pudiese entrenar y llegar a donde ha llegado. Si el fútbol es tan mágico es porque nace en la calle. Nace en el barro", escribió el periodista Álvaro López.

"Hay miles de padres y madres que hacen esfuerzos enormes para que sus hijos e hijas puedan jugar al fútbol. A todos, lleguen o no a ser profesionales, muchas gracias por cumplir el sueño de vuestros hijos", ha dejado dicho Ramón Herrera, ex director general de Universidades de la Junta de Andalucía.

La publicación resume una historia de sacrificio familiar. El centrocampista ha contado en varias ocasiones que su madre tuvo que sacar adelante sola a sus hijos y que la familia atravesó dificultades económicas durante su infancia. Ya en la temporada 2018/19 Chari protagonizó el spot del Betis, donde jugaba su hijo y ella trabajaba como limpiadora. Chari ha sido desde siempre uno de sus principales apoyos, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta la noche en la que España ha conseguido su segunda estrella, dieciséis años después del triunfo de Sudáfrica.

Ya en la temporada 2018/19 Chari protagonizó el spot del Betis, donde jugaba su hijo y ella trabajaba como limpiadora

La polémica por los subtítulos provocó un fuerte rechazo, especialmente porque las palabras de Fabián, con un acento igualmente marcado, no recibieron el mismo tratamiento. El propio jugador respondió entonces con ironía al asunto: "Si alguien no me entiende, podéis poner subtítulos". El propio presidente de la RTVE, José Pablo Ruiz, terminó disculpándose y reconociendo que había cometido un error. Muchas fueron las voces que se sumaron a estas críticas, entre ellas, la de Manu Sánchez con su aplaudido monólogo en su programa El perro andaluz.

Desquite en forma de tuit. La mujer cuyo acento fue objeto de mofas levantando el trofeo más importante del fútbol junto al hijo al que ayudó a llegar hasta allí. Sobran los subtítulos.