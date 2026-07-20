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Fernando Durán, sevillano que vive en Carolina del Sur, sobre el precio de la vida en Estados Unidos: "Antes de decirme hola, me pidieron la tarjeta"

El hombre, residente en Charleston, advierte que la sanidad funciona como un negocio privado y supone facturas de miles de dólares a los pacientes

Fernando Durán, sevillano que vive en Carolina del Sur, sobre el precio de la vida en Estados Unidos: &quot;Antes de decirme hola, me pidieron la tarjeta&quot;

Fernando Durán, sevillano que vive en Carolina del Sur, sobre el precio de la vida en Estados Unidos: "Antes de decirme hola, me pidieron la tarjeta" / Canal Sur

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Aquí te pones malo y te cuesta el dinero". Así de rotundo se ha mostrado Fernando Durán, sevillano que vive en Carolina del Sur, sobre el alto coste de la vida que supone trasladarse a Estados Unidos, donde servicios básicos como la sanidad puede acarrear gastos de miles de dólares para el paciente.

Durán ha mostrado su experiencia en el programa de Canal Sur 'Andaluces X el Mundo', donde ha asegurado que, a pesar de haber nacido en Argentina, se trasladó a Camas cuando solo tenía cinco años y, después, se crió en el barrio de Triana, por lo que siente que su verdadera patria y hogar está en Sevilla.

Charleston, la ciudad de Estados Unidos en la que "todo es caro"

Un lugar que dejó cuando, hace unos años, decidió trasladarse a Carolina del Sur, donde actualmente reside con su familia.

Así, el sevillano vive en la hermosa ciudad de Charleston donde, a los paisajes de ensueño y el hermoso patrimonio monumental también le acompaña un alto coste de vida como en el resto de Estados Unidos.

La vivienda en Estados Unidos, por 5.000 dólares al mes

"Todo es caro", ha asegurado el sevillano al programa, donde ha explicado que uno de los principales problemas que se encuentra en el país son los precios de la vivienda, ya que un "apartamento pequeño vale unos 5.000 dólares al mes (unos 4.600 euros)".

Esto ha convertido su ciudad en "uno de los cinco o diez lugares más caros donde vivir en Estados Unidos", tal y como ha explicado Durán.

La experiencia de este sevillano con la sanidad de Estados Unidos

Pero estos precios desorbitados no solo los ha encontrado en materia de vivienda, sino también en la sanidad que, tal y como ha relatado, en Estados Unidos el sistema funciona como un negocio privado que puede acarrear al ciudadano miles de euros en facturas.

Uno de los momentos en los que más se sorprendió por esta realidad fue cuando acudió al hospital al ponerse su mujer de parto: "Antes de decirme hola, me dijeron: '¿qué quiere usted pagar en efectivo o en tarjeta?'.

3.000 euros por un ingreso hospitalario en Carolina del Sur

Finalmente, esa visita al médico acabó suponiendo para la pareja una factura de 3.000 dólares por el ingreso y el parto, una situación muy diferente de la vivida en España, donde la sanidad es pública.

"Aquí te pones malo y te cuesta el dinero", ha recalcado el sevillano. Sin embargo, tal y como ha indicado, al igual que el coste de vida es mayor, los salarios también suelen serlo: "Todo lo caro que es, en el suelo lo veo".

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Por ello, este se ha acabado convirtiendo en su hogar, aunque su verdadero refugio y el paraíso al que siempre vuelve cuando su agenda lo permite sigue siendo Sevilla.

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