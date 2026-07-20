VELÁ DE SANTA ANA
El juego centenario de la 'cucaña' regresa al Guadalquivir por la Velá de Santa Ana: fechas, horarios y premios
La tradicional cucaña, símbolo popular y marinero del barrio, se celebrará en la calle Betis entre el 22 y el 26 de julio
Cada verano, durante la Velá de Santiago y Santa Ana, el río Guadalquivir se convierte entre el día 22 y 26 de julio en el escenario de uno de los espectáculos más esperados por trianeros y sevillanos: la tradicional cucaña. Decenas de participantes intentan cada año avanzar sobre un largo palo engrasado y suspendido sobre el agua, con el objetivo de alcanzar un pequeño banderín situado en su extremo.
La mayoría de los que lo intentan termina cayendo al río entre aplausos, risas y el ánimo del público que llena la calle Betis. Este año, el juego centenario tendrá lugar cada tarde a las 18:30 horas en la dársena del río Guadalquivir desde el día 21 de julio hasta el día 25 de julio.
Aunque hoy es ya uno de los símbolos de la Velá del barrio arrabalero más antiguo de Sevilla, la conocida cucaña es un juego con siglos de historia. Su origen se encuentra en las antiguas fiestas populares mediterráneas, donde era habitual instalar un “palo ensebado” para premiar la destreza y el equilibrio de los participantes. La variante trianera llegó en el año 1910 y sustituyó el poste vertical por un palo horizontal colocado sobre el Guadalquivir, haciendo que las inevitables caídas terminaran en el agua.
Un símbolo inequívoco de la Velá
La cucaña forma parte de la identidad de la Velá de Santa Ana, porque resume el carácter popular y marinero del barrio. Triana siempre ha vivido de cara al río: marineros, barqueros, pescadores, alfareros y comerciantes hicieron del Guadalquivir el eje central de su actividad cotidiana, y es por ello natural que uno de los juegos más populares de la fiesta tuviera como escenario el propio cauce del río.
Con el paso de las décadas, la competición ha evolucionado, pero ha seguido manteniendo intacta su esencia. El objetivo sigue siendo el mismo, recorrer el palo hasta alcanzar la bandera, una prueba donde el equilibrio, la habilidad y las ganas de pasarlo bien son mucho más importantes que la fuerza. Cada edición reúne a cientos de espectadores en la calle Betis, donde el ambiente festivo convierte la cucaña en uno de los momentos más fotografiados y esperados de la Velá.
¿Cuándo se celebra este año?
La Velá de Santiago y Santa Ana de 2026 se desarrollará del 21 al 26 de julio. Dentro del programa oficial, la cucaña tendrá lugar del 22 al 26 de julio en la tradicional zapata de la calle Betis, junto a la dársena del río Guadalquivir. Durante esos cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de varias sesiones del concurso, que volverá a compartir protagonismo con otra de las grandes citas deportivas de la fiesta, como es la Regata Nocturna de Triana.
Más allá de la competición, la cucaña continúa siendo un símbolo del espíritu trianero. Un juego sencillo en apariencia, pero colmado de historia y que cada verano recuerda la estrecha relación entre el barrio y un Guadalquivir y que, generación tras generación, sigue siendo el gran escenario de una de las tradiciones más singulares de la ciudad hispalense.
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