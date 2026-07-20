La Velada del Año 6
La reventa se dispara en Sevilla tras el ‘sold out’ de Ibai Llanos: piden hasta 500 euros por La Velada del Año en La Cartuja
Con las entradas agotadas para el evento, las plataformas de segunda mano se llenan de anuncios para asistir a una de las grandes citas del verano en Sevilla
Más de 500 euros. Ese es el precio de la reventa para adquirir una entrada en La Velada del Año de Ibai Llanos. El evento por excelencia de creadores de contenidos y de streamers de nivel internacional; como Fabiana Sevillano, IlloJuan, TheGregf o Marta Díaz, pretende superar todos los éxitos conseguidos durante el pasado año en el estadio de La Cartuja de Sevilla: casi diez millones de reproducciones en Twitch y 80.000 personas de aforo.
Según ha podido comprobar El Correo de Andalucía en portales como Milanuncios y otras webs de compraventa entre particulares, ya hay usuarios que ofrecen entradas para La Velada del Año por precios que alcanzan hasta los 500 euros. Una cifra muy superior al coste inicial de muchas localidades, que oscilaban entre 53 euros y 190 euros.
Este hecho confirma el enorme tirón que tiene la sexta edición en la capital hispalense, en la que las 80.000 entradas volaron en menos de tres horas. La Cartuja acogerá el próximo 25 de julio conciertos de artistas de la talla internacional como: Anuel AA, Juanes, Bad Gyal, Yandel y Lucho RK & La Pantera.
Edu Aguirre, Fabiana Sevillano o IlloJuan: los combates de la noche
Pero, los grandes protagonistas de la noche serán los streamers y creadores de contenido que lucharán en el ring. Estos serán los diez combates que habrá:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Viruzz vs. Gero Arias
- Samy Rivers vs. RoRo
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg — combate estelar
Un evento de música, boxeo y espectáculo en La Cartuja
La situación se produce después de que se agotaran las entradas oficiales para una cita que reunirá en Sevilla a algunos de los creadores de contenido, streamers, artistas invitados e influencers más seguidos del panorama nacional e internacional.
La alta demanda ha provocado que muchos aficionados busquen ahora alternativas para poder asistir al evento. La reventa seguirá subiendo conforme se acerca la cita que pretende ser una de las citas del verano en Sevilla, en una noche que La Cartuja se llenará de música, boxeo y mucho contenido en redes sociales.
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