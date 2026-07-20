Mundial 2026
Los Palacios y Villafranca recibirá este martes a Fabián y Gavi tras ganar el Mundial con España
El homenaje será a las 20.00 horas en el Ayuntamiento, donde los campeones firmarán en el Libro de Honor y saludarán desde el balcón
Los Palacios y Villafranca se prepara para recibir a sus campeones del mundo. El Ayuntamiento ha convocado para este martes 21 de julio, a las 20.00 horas, una recepción institucional a Fabián Ruiz Peña y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, después de proclamarse campeones del Mundial 2026 con la Selección Española en la final disputada ante Argentina.
El homenaje tendrá lugar en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, en la Plaza de Andalucía, donde la Corporación municipal recibirá a los dos futbolistas palaciegos. Durante el acto, Fabián y Gavi firmarán en el Libro de Honor del Consistorio y saludarán a los vecinos desde el balcón central de la Casa Consistorial.
El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para participar en una cita histórica para el municipio, que vivió de manera muy especial la final del Mundial por la presencia de dos jugadores nacidos en Los Palacios en la selección de Luis de la Fuente.
Además, la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios, integrada junto al Ayuntamiento por las cooperativas Las Nieves y Parque Norte y la Sociedad Agraria de Transformación Frupal, entregará a los dos campeones su peso en kilos del tradicional “bombón colorao”, uno de los grandes símbolos de la localidad.
Dos campos de fútbol y un monumento
Este homenaje se suma al reconocimiento permanente que el Ayuntamiento dedicará a los grandes referentes del fútbol palaciego. Los dos campos municipales de césped llevarán los nombres de Fabián Ruiz Peña y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, mientras que el pabellón polideportivo municipal ya lleva desde hace años el nombre de Jesús Navas. Además, el Consistorio impulsará un monumento dedicado a los tres campeones palaciegos.
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