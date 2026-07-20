Sucesos
Un muerto tras salirse de la vía y volcar en la carretera A-477 en Sanlúcar la Mayor
El 112 activó a los servicios de emergencia tras recibir varios avisos sobre un vehículo accidentado en el kilómetro 26 de la A-477, con resultado de un fallecido
Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada de este lunes 20 de julio en la carretera A-477, a su paso por el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Salida de vía y vuelco en la carretera A-477
Varios avisos recibidos sobre las 01.35 horas alertando de un accidente en el kilómetro 26 de la carretera A-477 en sentido Aznalcóllar. Según los testigos, un vehículo se había salido de la vía y volcado, quedando restos del accidente en la calzada.
Acto seguido la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Bomberos y Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar, los facultativos no pudieron más que certificar la muerte de una persona, sin que por el momento hayan trascendido más datos de su identidad.
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