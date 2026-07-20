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PISCINA

Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje

Los precios de los abonos varían según el día de la semana y la edad del usuario, con tarifas especiales para menores y mayores de 65 años

La Piscina Municipal de Tomares, una de las más baratas de toda Sevilla

La Piscina Municipal de Tomares, una de las más baratas de toda Sevilla / Ayuntamiento de Tomares

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El intenso calor que está registrando la provincia de Sevilla durante el verano ha hecho de las piscinas públicas uno de los mayores tesoros de los municipios hispalenses gracias a la oportunidad que ofrecen de refrescarse por apenas unos euros. Es lo que permite la Piscina Municipal de Tomares, convertida en una de las más baratas del territorio con entradas desde 2,50 euros.

Situada en el Complejo Polideportivo Miguel Ángel Blanco de la calle La Solana, este recinto cuenta con tres grandes piscinas, una de ellas infantil, que abrieron sus puertas el pasado 22 de junio y se mantendrán disponibles hasta el 4 de septiembre.

Tres piscinas, zonas de sombra y servicio de bar en Tomares

En este enclave, vecinos y visitantes pueden adentrarse en sus aguas transparentes y disfrutar de su gran espacio de sombra con árboles y sombrillas, su césped cuidado y su servicio de bar y cafetería.

La Piscina Municipal de Tomares, una de las más baratas de toda Sevilla

La Piscina Municipal de Tomares, una de las más baratas de toda Sevilla / Ayuntamiento de Tomares

Todo ello está disponible de lunes a viernes para el baño libre para los abonados en horario de 12.15 a 19.15 horas, mientras que el público general puede acudir de 14.15 a 19.15 horas.

El horario cambia los fines de semana y festivos, cuando tanto los abonados como el público en general pueden estar en la piscina de 12.00 a 20.45 horas.

Entrada gratuita para abonados y precios por edad en Sevilla

Desde que el pasado 22 de junio arrancara su actividad para esta temporada de baño, la Piscina Municipal de Tomares se ha posicionado como uno de los destinos más buscados por los vecinos del municipio y alrededores gracias a las amplias posibilidades de ocio, deporte y descanso que ofrece por apenas unos euros.

Un acceso que incluso es gratuito para los abonados a las Instalaciones Deportivas Municipales, que pueden entrar a estas piscinas sin pagar un solo euro.

Para el resto de la población, el precio de la entrada individual de baño libre varía en función del día de la semana en el que se acuda a la piscina y la edad del usuario.

Tarifas de lunes a viernes y fines de semana en Tomares

De ese modo, de lunes a viernes, el precio para los menores de entre 4 y 14 años es de 3,70 euros, el de los mayores de 14 años de 5,80 euros y el de los mayores de 65 años de 2,50 euros.

Los sábados, domingos y festivos, por su parte, las entradas tienen un precio de 5,10 euros para los menores de entre 4 y 14 años, 8,40 euros para los mayores de 14 y 3,70 euros para los mayores de 65 años.

Menores de cuatro años y abonos individuales en este pueblo de Sevilla

Mientras tanto, las entradas de un día para los menores de 4 años son completamente libres y gratuitas durante todos los días de la semana.

Para ofrecer unos precios más reducidos, la piscina también cuenta con distintos abonos familiares e individuales. En el caso de los individuales, el precio es de 14,12 euros para los niños de entre 0 y 3 años, 20,44 euros para los menores de entre 4 y 14 años, y 22,32 euros para los adultos hasta 65 años, mientras que los mayores de 65 años entran gratis.

Abonos familiares y compra de entradas en Tomares

Para los abonos familiares, las tarifas son de 29,76 euros para el matrimonio o pareja de hecho, 5,95 euros para cada hijo de entre 4 y 14 años, 11,92 euros para cada hijo de 15 a 30 años y gratis para los hijos de entre 0 y 3 años y los mayores de 65 años.

Noticias relacionadas y más

Las entradas se pueden adquirir de forma presencial en la taquilla de la piscina cada día desde una hora antes de la apertura y a través del Portal Web de Deportes del Ayuntamiento de Tomares.

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