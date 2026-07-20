La Policía Local de Sevilla incauta miles de camisetas falsas el día de la final del Mundial

La Policía Local de Sevilla incautó "más de 3.000 artículos falsificados" el pasado domingo, coincidiendo con la final del Mundial. La operación se desarrolló "en la zona del Casco Histórico y Triana", según fuentes municipales, que valoran la mercancía intervenida en "medio millón de euros".

Desde el Ayuntamiento destacan que "se ha actuado contra la venta ambulante ilegal, decomisando miles de prendas entre ropa deportiva y bolsos". En concreto, los agentes de la Policía Local desplegados por el centro y Triana incautaron durante el día de la final "14 hatillos y un macuto de grandes dimensiones".

"Con estas actuaciones contra la venta ambulante ilegal ubicada en las principales zonas turísticas se atiende a las peticiones de vecinos y comerciantes de la zona", subrayan desde el Consistorio. "Además, contribuye en la lucha contra las mafias y el perjuicio económico que sufren las marcas y tiendas que comercializan los artículos verdaderos", añaden.

El pasado marzo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local decomisó alrededor de 5.000 prendas deportivas falsificadas. En total, los efectivos de esta unidad de élite llevaron a cabo "14 intervenciones en el centro de la ciudad y otras nueve en el barrio de Triana", según informaron entonces en el Ayuntamiento.