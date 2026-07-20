Final Mundial 2026
Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo
Miles de sevillanos celebraron la segunda Copa del Mundo de la Selección en puntos emblemáticos como San Pablo y Fibes
Para un futbolero no hay nada más grande que levantar la Copa del Mundo. Para un padre, no hay nada mejor que celebrarlo con su hijo. En Sevilla, Paco se siente bendecido. La primera la vio solo; la segunda con su niño de 15 años.
La emoción del partido rompió a los mayores porque la segunda siempre deja el sabor a nostalgia de la primera. Pero para muchos niños en San Pablo fue el estreno. Como Joaquín, sevillista de 14 años, que supo lo que era levantar una Copa del Mundo sin tener que verlo por Youtube. "Me sé la narración entera del gol de Iniesta. La jugada la empieza Jesús Navas".
La unidad del grupo ha valido a España su segunda estrella. En Sevilla hoy todos gritaron juntos gracias a la Selección. Ya fuera contra Argentina, Trump o Infantino; ya fuera para aplaudir a ese que cuando juega el domingo contra tu equipo te cae tan rematadamente mal.
Un gol de Ferran desató los abrazos entre desconocidos en el 106'. La euforia tomó Sevilla con el pitido final del encuentro tras otra prórroga. 10.000 personas se reunieron en San Pablo. 5.000 en Fibes. En los bares fueron otros cientos y en alguna casa serían cuatro. Todos vieron a Gavi subir con la bandera andaluza. Todos vieron a Rodri levantar la segunda copa del Mundo para la Selección. Puro fútbol. Pura vida.
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