Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España campeona del mundoLuis de la FuenteDespedida MessiCuentas pendientes Metro SevillaLlanito GibraltarIES Vicente Aleixandre TrianaCandidatos senadores PSOECambio obligatorio baresSueldazo ONCE
instagramlinkedin

Final Mundial 2026

Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo

Miles de sevillanos celebraron la segunda Copa del Mundo de la Selección en puntos emblemáticos como San Pablo y Fibes

Las mejores imágenes de la celebración del segundo Mundial de España en Sevilla

Las mejores imágenes de la celebración del segundo Mundial de España en Sevilla

Ver galería

Las mejores imágenes de la celebración del segundo Mundial de España en Sevilla / Marina Casanova

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

Sevilla

Para un futbolero no hay nada más grande que levantar la Copa del Mundo. Para un padre, no hay nada mejor que celebrarlo con su hijo. En Sevilla, Paco se siente bendecido. La primera la vio solo; la segunda con su niño de 15 años.

La emoción del partido rompió a los mayores porque la segunda siempre deja el sabor a nostalgia de la primera. Pero para muchos niños en San Pablo fue el estreno. Como Joaquín, sevillista de 14 años, que supo lo que era levantar una Copa del Mundo sin tener que verlo por Youtube. "Me sé la narración entera del gol de Iniesta. La jugada la empieza Jesús Navas".

La unidad del grupo ha valido a España su segunda estrella. En Sevilla hoy todos gritaron juntos gracias a la Selección. Ya fuera contra Argentina, Trump o Infantino; ya fuera para aplaudir a ese que cuando juega el domingo contra tu equipo te cae tan rematadamente mal.

Noticias relacionadas y más

Un gol de Ferran desató los abrazos entre desconocidos en el 106'. La euforia tomó Sevilla con el pitido final del encuentro tras otra prórroga. 10.000 personas se reunieron en San Pablo. 5.000 en Fibes. En los bares fueron otros cientos y en alguna casa serían cuatro. Todos vieron a Gavi subir con la bandera andaluza. Todos vieron a Rodri levantar la segunda copa del Mundo para la Selección. Puro fútbol. Pura vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla
  2. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  3. Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
  4. Doble aviso de incendio en Triana: un gran despliegue de bomberos causa inquietud en Los Remedios
  5. Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz
  6. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  7. Enrique González, cuchillero de la calle Castilla reconocido en la Velá de Santa Ana: 'Antes estaba todo lleno de comercios
  8. Todo lo que debes saber de la Velá de Santa Ana 2026: de la cucaña en el Guadalquivir a los conciertos en el Altozano

Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo

Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo

Las mejores imágenes de la celebración del segundo Mundial de España en Sevilla

Pantallas gigantes, luces conmemorativas y refuerzo de Tussam: así celebra Sevilla para la final entre España y Argentina

Pantallas gigantes, luces conmemorativas y refuerzo de Tussam: así celebra Sevilla para la final entre España y Argentina

Estos son los nuevos aparcamientos de la avenida de Llanes: 20 plazas en la Macarena

Estos son los nuevos aparcamientos de la avenida de Llanes: 20 plazas en la Macarena

Un incendio en una vivienda de la Alameda de Hércules obliga a evacuar a una mujer de avanzada edad

Un incendio en una vivienda de la Alameda de Hércules obliga a evacuar a una mujer de avanzada edad

Lara Sajen, bailarina argentina en Sevilla ante la final del Mundial: "Prefiero que lo gane Lamine a Messi"

Lara Sajen, bailarina argentina en Sevilla ante la final del Mundial: "Prefiero que lo gane Lamine a Messi"

Escapada de verano: descubre un paisaje de lagos y vegetación a menos de una hora de Sevilla

Escapada de verano: descubre un paisaje de lagos y vegetación a menos de una hora de Sevilla

El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla

El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla
Tracking Pixel Contents