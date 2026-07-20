Subastan una avioneta abandonada en el aeropuerto de Sevilla por 10 euros

AENA ha sacado este lunes a subasta una avioneta abandonada en el aeropuerto de Sevilla que lleva años sin ser reclamada y que podrá adquirirse mediante una puja con un precio inicial de solo 10 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acta de inicio de la subasta, mediante la que cualquier persona podría quedarse con la aeronave PIPER PA-23 151/160 Apache con matrícula EC-GKA, aunque para apuntarse a la puja hay que depositar anteriormente la cantidad de 50 céntimos.

Mediante este acto, se quiere liberar esta aeronave "que se encuentra en situación de declaración de presunción legal de abandono en el Aeropuerto de Sevilla", concretamente un aparato ligero estadounidense de aviación general, bimotor, con capacidad para entre cuatro y seis pasajeros.

El proceso para declarar abandonada la aeronave

Para proceder a la subasta se ha tenido que llevar a cabo, inicialmente, un proceso legal para saldar las deudas de estacionamiento y tasas y, en caso de no tener resultado, el aeropuerto declara el abandono oficial.

Tras esto, se llevan a cabo subastas públicas, se donan a instituciones educativas o museos, o se desguazan para reciclar sus piezas y materiales.

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La avioneta podría acabar como chatarra

Una vez que la búsqueda de la persona propietaria no ha tenido frutos, se ha iniciado la subasta, que, si queda desierta, terminará con la avioneta vendida a una empresa de chatarra.