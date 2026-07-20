La temporada histórica y perfecta de Fabián Ruiz, de Los Palacios candidato al balón de oro: "Lo ganó todo"

Fabián Ruiz ha completado la temporada perfecta. Con la victoria de este domingo de España sobre Argentina con gol de Ferrán Torres en el 106' ha conseguido ganar todos los títulos colectivos que ha disputado. "¡Qué temporada, Fabián!", escribió su equipo, el Paris Saint Germain, en las redes sociales. El de Los Palacios ha sido importante en el mediocampo de su club y de la Selección y es ya uno de los claros candidatos a ganar el Balón de Oro.

El centro campista, criado en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, disputó su partido número 50 con España en la final de la Copal del Mundo. MisterChip ha sacado su libreto de estadísticas en las redes sociales para asegurar que La Roja no ha perdido ningún partido cuando él está en el campo. Además, Fabián Ruiz es el primer jugador español que gana la Champions League -lleva dos seguidas- y la Copa del Mundo.

Fabían lo ha ganado todo: la liga francesa, la Champions, la Copa de Francia, la supercopa francesa, la Supercopa de Europa y el Mundial. Seis títulos siendo importante tanto para la Selección como para el PSG.

Sin embargo, no todo ha sido positivo esta temporada. Entre enero y abril, Fabián Ruiz sufrió una lesión de rodilla que le mantuvo alejado de los terrenos de juego. Luego, volvió para la parte clave de la temporada.

El Betis felicitó a su canterano

El Real Betis Balompié tuvo un mensaje para Fabián Ruiz. "Todo un campeón del mundo formado en el barrio de Heliópolis. ¡Muchas felicidades, Fabián!", escribió el conjunto verdiblanco en sus redes sociales.

No fue el único mensaje para los campeones del Mundo. Los béticos cogieron una publicación de Andrés Guardado con Fabián y Borja Iglesias y apuntaron: "Lo que ha unido el Betis que no lo separe nadie".

Candidato al balón de oro

La temporada de Fabián le coloca como uno de los candidatos al balón de oro. Aunque su posición en el campo no es de las más llamativas ni valoradas de cara a los títulos individuales, el andaluz ha llevado a término una formidable temporada sosteniendo el medio del campo de la campeona del mundo y la campeona de Europa. Jugando en la misma zona, Rodrigo ya se llevó el galardón de France Football hace un par de temporadas, Luka Modric también y Cannavaro, defensa central, se hizo con él tras levantar el Mundial con Italia en 2006.

Las redes sociales ya están pidiendo el Balón de Oro para Fabián Ruiz, aunque hay quien se pregunta por qué podría ganarlo el de Los Palacios después de hacerse con todos los títulos. Como diría Laporte, ¿y por qué no?