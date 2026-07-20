La Velada del Año VI de Ibai Llanos llega al Estadio de la Cartuja: horarios, combates y cómo ver en directo las 8 horas de espectáculo

La Velada del Año VI, el mayor macroevento de boxeo y streaming de España organizado por Ibai Llanos, ya tiene horarios definitivos para su desembarco en el Estadio de la Cartuja de Sevilla este sábado 25 de julio. La gran novedad de esta sexta edición será su retransmisión gratuita de más de ocho horas a través de TikTok LIVE, arrancando con la presentación de los participantes y un cara a cara a escasos días de los combates. El pesaje del próximo 24 de julio será la primera toma de contacto de los creadores con la capital hispalense, que repite como sede por segundo año consecutivo.

El evento de boxeo amateur regresa con una novedosa edición que pretende derribar todos los récords de audiencia hasta la fecha y convertir una vez más el deporte, el entretenimiento y la música en un espectáculo sin precedentes. La cita reunirá en remoto a millones de espectadores de todo el mundo para vivir una noche cargada de emoción, rivalidades existentes en varios de los combates programados y momentos que, sin lugar a dudas, ya apuntan a convertirse en virales.

Horarios oficiales de La Velada del Año VI y dónde ver online

Como ya viene sucediendo, el evento dará comienzo a las 19.00 horas de la tarde, hora peninsular española. A partir de esta hora ya se podrá seguir de forma totalmente gratuita de la emisión en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube, y una tercera plataforma que se estrena como disrtibuidora del gran evento: TikTok.

La programación en TikTok LIVE contempla tres retransmisiones: La primera cita en directo será 'el Pesaje Oficial', que se celebrará el día 24 de julio desde la ciudad hispalense, donde podrá ver el Cara a cara definitivo entre los participantes. La segunda será La Previa, donde los espectadores podrán interactuar mediante el chat con los creadores participantes y conocer cómo afrontan los entrenamientos previos a la consecución de los encuentros. La tercera será el propio evento del sábado 25 de julio, con ocho horas de contenido sin tregua que combinarán el torneo de boxeo amateur con las actuaciones musicales de los artistas nacionales e internacionales. La plataforma TikTok, además, respalda la decisión con datos sobre el peso del deporte en la plataforma. Según la compañía, más de 60 millones de creadores de contenido deportivo publican habitualmente sobre equipos, atletas y asuntos deportivos. El boxeo, en concreto, es seguido de manera activa por el 23% de los usuarios globales de la plataforma, mientras que las artes marciales concentran a un 22% y la lucha libre a un 18%. "Al igual que yo he podido conectar al instante con millones de personas en mi cuenta de TikTok, estoy encantado de que por primera vez los amantes de La Velada vayan a poder unirse a la plataforma para apoyar a sus creadores favoritos, compartir con ellos el camino hasta el 25 de julio, y ver todo lo que está pasando en esta edición, a través de la programación que retransmitiremos en TikTok LIVE", afirmaba Ibai Llanos en sus redes sociales.

No obstante, el recinto del estadio de La Cartuja abrirá sus puertas a las 16:30, hora en la que comenzarán a entrar todos los invitados por la alfombra roja. Asimismo, a pesar de no saber cuánto va a durar con precisión la Velada del Año VI, se espera que el evento se alargue unas ocho horas de retrasmisión initerrumpida.

Cuáles son los combates y qué expectativas están generando

Edu Aguirre VS Gastón Edul Es uno de los cruces deportivos y mediáticos más explosivos de los últimos tiempos, enfrentando al reconocido periodista y tertuliano deportivo español del programa El Chiringuito de Jugonescontra el destacado periodista argentino de TyC Sports. La promoción del combate ha estado cargada de tensión mediática. El español, Edu Aguirre, ha mostrado una postura muy competitiva durante todo el proceso, asegurando que noqueará a su rival en el primer asalto a pesar de haberse lesionado y no haber podido realizar sparrings por meses. Esto provocó la reacción de Gastón Edul, quien calificó las declaraciones del español de "soberbias" y resaltó que "confía en su propia velocidad y corazón por encima del espectáculo mediático". Ambos han lidiado con una intensa preparación física y problemas físicos durante el proceso, y cabe destacar cómo Aguirre es ampliamente conocido por su estrecha relación y amistad con el futbolista natural de Madeira, Cristiano Ronaldo, quien incluso le ha mostrado su apoyo de cara al combate. Por esta estrecha relación sabida por todos, existe cierta expectación por la presencia del portugués en el evento. En cuanto a los pronósticos de los seguidores del evento, el español Edu Aguirre cuenta con una expectativa de victoria del 64% contra el periodista argentino, Gastón Edul, que reúne tan sólo un 36%.

Fabiana Sevillano VS La Parce Se trata del primer combate entre mujeres que fue anunciado por Llanos. Desde su presentación, las redes sociales se han convertido en un escenario candente de debate, análisis y predicciones. Los seguidores de ambas no han dejado de debatir quién parte como favorita, convirtiendo esta pelea en una de las más comentadas de toda la cartelera. El encuentro esconde una intrahistoria que sin duda, no deja de generar cierta tensión entre las boxeadoras: La pelea estaba pensada, en su origen, para la actual pareja de la colombiana y la ex pareja de la influencer Fabiana Sevillano, el canario y también creador de contenido, Pablo Vera. En el último momento y apunto de que todas las informaciones sobre los combates fueran lanzadas, el streamer Juan Guarnizo comunicó a la organización su retirada bajo la justificación de una repentina lesión que le impediría boxear. La influencer sevillana 'juega en casa', y toda su ciudad, seguidores y seres queridos ya están listos para arroparla durante todo el evento, y quién sabe si sacarla a hombros tras tocar la gloria y elevarse con el cinturón de ganadora. Además, Fabiana aglutina la mayor parte de la expectación ganadora por parte de los usuarios, contando con un 76,2% frente al 23,8% de su contrincante, La Parce.

Clersss VS Natalia MX El tercer combate anunciado por Ibai enfrentará a dos creadoras de contenido que han logrado conquistar a miles de seguidores en España y Latinoamérica. La española Clersss y la mexicana Natalia MX trasladarán su carisma digital a las cuerdas del ring, un duelo que promete creatividad y donde la popularidad se hará a un lado para poner a prueba los aprendido y entrenado durante todos estos meses de preparación en un deporte donde ambas son incipientes. Durante los últimos meses, las dos participantes se han encargado de compartir parte de su preparación con sus seguidores en las redes sociales, donde se les han podido ver inmersas en intensas sesiones de entrenamiento , trabajo físico y aprendizaje técnico. En el caso de Natalia, ya contaba con un bagaje de sesiones asiduas de gimnasio durante los últimos años. En contraste, Clersss he tenido que iniciarse en la actividad física desde un punto cero. El objetivo de ambas está marcado: llegar en las mejores condiciones posibles y poder dar con el momento justo para sorprender a su contrincante. En cuanto a las apuestas, la española se impone de manera ventajosa con un 82,4% contra el 17,6% de la mexicana.

Lit Killah VS Kidd Keo Kidd Keo es uno de los pioneros del trap en España. Con temas como 'Dracukeo' o 'Intro 2026', ha acumulado millones de streams y colaboraciones internacionales. Su flow bilingüe debido a su infancia en Canadá, lo ha convertido en referente del género urbano peninsular. Ahora le toca apartar la música y saltar al boxeo amateur con la misma energía que pone en sus letras agresivas. Por su parte, Lit Killah es una estrella del trap argentino. Surgido del freestyle en plazas como el famoso Quinto Escalón, explotó con hits como 'La Trampa es Ley' o su álbum debut MAWZ en el año 2021, con feats de Duki, María Becerra o Tiago PZK. Siendo streamer e influencer, ha llenado estadios y colaborado con lo mejor de la escena latina. El anuncio del duelo desató una guerra verbal inmediata. Kidd Keo, con su habitual actitud desafiante, se acercó a Lit Killah en el escenario y soltó: "¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos". El español, que "lleva entrenando más de un año y medio para este momento", según confesó en el directo de la presentación, añadió: "Estás jodido" y "te voy a partir", recordando que lleva tiempo soñando con participar en La Velada. Habrá que esperar al encuentro, por lo pronto el cantante español ya aglutina un 87,8% de expectativas triunfantes contrastando con el 12,2% de posibilidades para Kidd Keo.

Alondrissa VS Angie Velasco Alondrissa y Angie Velasco se enfrentan en el quinto combate de boxeo de La Velada del Año VI, que será el primero de los encuentros ausente de representación española. El enfrentamiento ha generado gran expectativa ya que ambas creadoras de contenido, siendo Alondrissa de Puerto Rico y Angie de Argentina, son amigas cercanas en la vida real. La puertorriqueña incluso ha lanzado un tema muscial promocional RIP VELASCO antes del combate. En cuanto a los pronósticos por parte de los seguidores de La Velada, Alondirssa reúne un porcentaje del 56,8% frente a su amiga argentina, que cuenta con un apoyo del 43,2% para hacerse con el cinturón de ganadora.

Viruzz VS Gero Arias Tras meses de rumores, el combate entre Viruzz y Gero Arias se materializó por parte de Llanos. Será sin duda uno de los encuentros con más expectación, ya que por una parte será la quinta participación del creador ByViruzz, es uno de los peleadores más veteranos del evento, y en su bagaje boxístico ya cuenta con tres de cuatro victorias frente rivales de diferentes características. El año pasado, su combate contra Tomás Mazza fue uno de los más comentados y también polémicos. Sin embargo, su nuevo rival Gero Arias, no siente intimidación por la experiencia previa del español y no sólo aspira a formar parte de los próximos Juegos Olímpicos del año 2028 como boxeador, sino que de manera adicional se ha propuesto derrotarlo como primera prueba para medir su resistencia. Tendremos que esperar hasta el día 25 de julio para comprobar si será Arias el rival capaz de arrebatar a Víctor Mélida el cinturón que lleva presumiendo de manera invicta durante tanto tiempo. A pesar de su recorrido en veladas, el español cuenta con sólo un porcentaje del 26, 3%de expectativas para la victoria, frente a un 73,7% para el argentino Gero Arias.

Samy Rivers VS Roro El séptimo combate de La Velada del Año pone frente a frente a dos participantes ya veteranas en la velada: La mexicana Samy Rivers, que se enfrentó anteriormente a la Rivers española, y la española Roro. Ambas trasladarán al ring de La Cartuja su carisma y competitividad digital, combinando la energía de su contenido en redes con la experiencia que les aporta haber participado en ediciones anteriores. Con más de 1,6 millones de seguidores combinados, este duelo femenino promete ser uno de los combates más esperados de la noche. La mexicana aglutina una expectación de victoria de un 68,1% frente a la española Roro con sólo un 31,9% .

Marta Díaz VS Tatiana Käer El último enfrentamiento entre chicas será para las influencers españolas Marta Díaz y Tatiana Käer, con los pronósticos situando a Marta como favorita con un 55,1% frente al 44,9% de Tatiana. Esta pelea ocupa el octavo lugar en la cartelera del evento organizado por Ibai Llanos. El esperado duelo permite subirse al ring a Marta tras un primer intento fallido en la anterior velada tras lesionarse gravemente la rodilla practicando esquí, mientras que Tatiana Käer entró en el evento tras una baja de última hora de otra compañera propuesta para este duelo.

Plex VS Fernanfloo Dos de las dos viejas glorias más esperadas son Plex y Fernanfloo. El enfrentamiento de creadores de contenido es un choque de generaciones que reúne a dos de las figuras más grandes del YouTube hispanohablante. Ambos creadores ya han participado en anteriores veladas y llegan como invictos a esta sexta edición del evento, lo que añade aún más expectación al duelo amateur. Antes de la presentación oficial, la rivalidad subió de tono cuando Fernanfloo sorprendió publicando un vídeo entrenando al ritmo de la canción Superestrella de Aitana —actual pareja de Plex—, dedicándole un mensaje que se hizo viral en plataformas como Instagram. El creador de contenido YoSoyPlex tan sólo ha conseguido sumar un porcentaje total del 29,2%, erigiéndose su rival, Fernanfloo, como favorito de la pelea entre titanes con un 70,8%.

‘Main Event’: IlloJuan VS TheGrefg La programación de combates echará la cancela con la celebración del combate principal de la noche: el duelo que enfrenta al malagueño IlloJuan y al murciano TheGrefg. El murciano, por su parte fue junto a WestCOL, el protagonista del 'main event' el año pasado en la Velada V, resultando un combate en el que el se vio muy superior a su rival. Por eso, en esta nueva entrega, podría estar buscando repetir la experiencia con un contricante aún más competitivo que le ponga las cosas más complicadas. Por su parte, IlloJuan no ha estado nunca presente en la Velada del Año de Ibai como boxeador, pero ya en la anterior edición mostraba sus cartas, que decían que el andaluz se encontraba ilusionado por verse dentro de las cuerdas de Ibai. Tanto era así que en aquel directo que batió récords el pasado año, IlloJuan retaba al conocido creador Xocas a un combate en la próxima velada, algo que, por lo que se dijo después, sería una propuesta rechazada por parte del gallego. A pesar de la negativa, el malagueño abrazaba la propuesta de Ibai para este año frente al murciano y lleva meses planteando una preparación exhaustiva, lo que le ha llevado a conseguir un porcentaje de apuestas para alzarse con la victoria de un 61,3% frente al 38,7% de su rival TheGrefg.

Con un cartel repleto de enfrentamientos entre algunas de las personalidades más populares del mundo del streaming y las redes sociales, La Velada del Año VI volverá a situarse como uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento digital. Los combates prometen combinar espectáculo, rivalidad y emoción sobre el ring, en una sexta edición que aspira a superar el éxito acumulado de años anteriores y que volverá a concentrar la atención de millones de espectadores de todo el mundo bajo la batuta de de Ibai Llanos.