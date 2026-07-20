El avance de la línea 3 del Metro impulsa los precios en Pino Montano: los pisos se disparan un 30% en un año

Pino Montano lleva meses experimentando una escalada en los precios de sus viviendas. La llegada del Metro a este punto de la capital hispalense ha hecho que muchos compradores e inversores fijen su mirada en la zona de cara al momento en el que la línea 3 comience a funcionar, lo que acercará al barrio en tan solo unos minutos a muchos otros puntos de la ciudad.

Según el informe del mercado inmobiliario de Sevilla durante el segundo trimestre de este año realizado por Inmoselo Inmobiliaria, los pisos se venden un 30% más caros en Pino Montano que hace apenas un año.

El metro cuadrado cuesta la mitad que en el centro histórico

"Veo relación clara entre la llegada del metro a la zona y el incremento de los precios porque, una vez que el primer anillo de la zona centro está en unos 4.000 euros el metro cuadrado, la gente se está yendo a barrios de Sevilla donde la comunicación sea buena", ha afirmado a este periódico Antonio Segura, gerente de Inmoselo Inmobiliaria.

Y es que, a pesar de la escalada de precio de la vivienda en el barrio, el metro cuadrado se sitúa en los 1.982 euros, esto es, ni la mitad del coste que supone en el casco antiguo de la ciudad. En lo que se refiere a la relación con el trimestre anterior, la subida es del 5,5%.

Subidas en el entorno del Parlamento Andaluz

El barrio de Torneo-Parlamento, que se encuentra ahora en plena obra del metro, la vivienda ha subido de manera exponencial. De hecho, es uno de los crecimientos más llamativos en el segundo trimestre respecto al anterior, al subir un 14%, aunque el alza interanual es aún más llamativo al rozar el 25%.

Hay que recordar que las previsiones de la Junta de Andalucía incluyen que las obras del metro se inicien en el tramo entre Macarena y la Ronda Histórica antes de que finalice el presente año, y que la parte norte de la línea -con llegada en el Prado- esté concluida en 2030.

Grandes subidas en San Jerónimo y San Pablo

No es la única zona que se apunta incrementos desorbitados respecto a 2025. El barrio en el que más se han encarecido los pisos de Sevilla capital es San Jerónimo, con un 33% de alza.

"En junio, San Jerónimo ha alcanzado el precio más elevado de toda su historia, por encima del boom inmobiliario", advierte Segura.

También señala como significativa la subida del coste de la vivienda en el barrio de San Pablo, donde ha crecido un 23% en un año. "Se trata de barrios que se encuentran a las afueras y que históricamente han sido más humildes que ahora están experimentados crecimientos brutales", añade.

De hecho, asegura que en San Pablo "hace dos años podías comprarte un piso por 50.000 euros; ahora, no encuentras nada por debajo de 100.000".

Noticias relacionadas

En el otro lado de la balanza se encuentra el barrio de Su Eminencia, en el distrito Cerro-Amate, "donde esperábamos subidas que no se han producido". Toda la zona de Amate -incluyendo barrios como Los Pajaritos- se mantienen con precios bajos, aunque el barrio del Cerro del Águila sí ha visto subir los precios en los últimos meses.