Vox coloca en la oficina antiaborto de Sevilla a María Herrera, abogada y representante del partido en Florida

La agencia antiaborto de Sevilla lleva ya algo más de un año en funcionamiento. En concreto, esta Oficina de Atención a la Maternidad abrió el 11 de abril de 2025 gracias al pacto entre el PP de José Luis Sanz y Vox, que colocó a una candidata suya al frente: María Pastor Pérez-Angulo. Ahora, Pérez-Angulo marchará a representar al partido de extrema derecha en el Senado, y su puesto como directora de este organismo municipal lo ocupará María Herrera, tal como informan fuentes de esta formación.

"María Herrera, sevillana de 44 años, abogada y doctora en Derecho Mercantil, será la nueva directora de la Oficina de Atención a la Maternidad en sustitución de María Pastor, nueva senadora del Reino de España por designación autonómica", han detallado este lunes desde Vox. "Herrera ha sido delegada de Vox en Florida, donde ha vivido casi dos décadas. Además, ha trabajado para la Organización de Naciones Unidas y ha sido vicepresidente de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami".

Desde el partido de Abascal detallan que la nueva directora de la oficina antiborto es "fiel defensora de la inmigración legal y activista contra el tráfico de seres humanos". "También atesora un amplísimo currículum profesional y académico vinculada al derecho internacional y la asesoría política", añaden desde Vox. Por su parte, desde el Gobierno local declinan hacer una valoración sobre este relevo en la Oficina de Atención a la Maternidad.

De la oficina antiaborto al Senado

Por su parte, la ya exdirectora de la Oficina de Atención a la Maternidad, María Pastor Pérez-Angulo, fue candidata de Vox en varias ocasiones. En las elecciones autonómicas de junio de 2022, esta procuradora aparecía en la octava posición en la lista por Sevilla. Casi un año después, en mayo de 2023, figuraba su nombre en el puesto 13 para las municipales de la capital andaluza, y en las generales que se celebraron en julio, la tercera por esta provincia para el Senado.

Esta próxima senadora por Vox ha manejado un presupuesto de 165.000 euros tanto en 2025 como en 2026. De ellos, 100.000 están consignados a subvenciones de libre concurrencia, 15.000 a un convenio con la asociación Provida y los restantes 50.000 euros, al propio desarrollo y funcionamiento de la oficina, tal como está recogido en las cuentas municipales. Asimismo, la retribución que ha percibido Pérez-Angulo en este tiempo por su labor en esta agencia ronda los 50.000 euros brutos anuales.