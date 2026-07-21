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GASTRONOMÍA

El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros

Este negocio de la capital hispalense destaca por sus raciones contundentes y tapas a precios asequibles, con opciones desde 2,80 euros

El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros

El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Comida XXL desde 8 euros. Esto es lo que ofrece un bar de la capital de Sevilla que destaca por sus bajos precios y sus platos contundentes de gran tamaño, como su sanjacobo de pollo que supera el kilo de peso o su enorme flamenquín. Se trata de El Caminante Andaluz, un negocio situado en el barrio de la Macarena que se define como "acogedor y con cocina casera".

Este establecimiento, que ofrece platos caseros de siempre con precios de antes, cuenta con una amplia carta con tapas desde 2,80 euros y raciones gigantescas desde 8 euros, todo ello servido en una sala convertida en "un gran lugar para desconectar y relajarse con la buena comida".

Sanjacobo de más de un kilo y flamenquín gigante en Sevilla

"Es una auténtica locura", señalan sus comensales a través de las redes sociales al ver sus platos contundentes, que tienen su principal referente en su sanjacobo de pollo con jamón ibérico y queso curado, disponible por 15,90 euros, o su flamenquín cordobés gigante, a 9 euros.

Entre sus raciones de gran tamaño disponibles desde 8 euros también destacan el queso provolone con orégano, el solomillo ibérico, el cazón en adobo o la presa ibérica.

Tapas desde 2,80 euros y medias raciones desde 6,80

Todo ello se puede pedir tanto en su versión ración gigante como en tapa, desde 2,80 euros, o media ración desde 6,80 euros, con otras opciones como ensaladilla de gambas, salmorejo, patatas bravas y rollitos de bacon y queso con base de frutos rojos.

A estos se suman su queso brie frito, trompetas de langostinos, croquetas de cola de toro o de salmón y queso cabrales, además de tiras de pollo empanadas con salsa de barbacoa y miel.

Cocina casera, carnes, pescados y horario del bar sevillano

Completando su carta también se encuentran las setas al estilo Caminante, el queso de cabra con miel, pastel de berenjena y calabacín, salmón a la plancha, ventresca de atún, cazón en adobo, buñuelos de bacalao, chorizo criollo a la plancha, solomillo ibérico y presa ibérica, entre otros.

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Tanto sus tapas económicas como sus raciones y platos XXL se pueden degustar en su local de la calle José Díaz número 8 de martes a sábado de 12.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas. Los lunes y domingos, por su parte, este negocio permanece cerrado.

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