Catedral de Sevilla TV: el Cabildo se lanza a las plataformas de 'streaming' para retransmitir el paso de cofradías, conciertos o misas

Cofadías, conciertos o misas. Catedral de Sevilla TV ya está disponible como la nueva plataforma audiovisual impulsada por el Cabildo Metropolitano para acercar la actividad del templo a cualquier persona. El servicio permite seguir en directo las principales celebraciones y consultar, en cualquier momento, una amplia videoteca con contenidos relacionados con la vida litúrgica, cultural y patrimonial de la Catedral.

La plataforma, de acceso completamente gratuito, está integrada en la web oficial de la Catedral de Sevilla y reúne en un único espacio todos los contenidos audiovisuales producidos por la institución. El objetivo es facilitar el acceso a este material y ofrecer una navegación más sencilla para quienes deseen seguir las retransmisiones o recuperar vídeos ya publicados.

Un archivo audiovisual accesible

Uno de los principales objetivos de Catedral de Sevilla TV es poner en valor el amplio archivo audiovisual generado durante los últimos años. La plataforma reúne celebraciones litúrgicas, ordenaciones, conciertos, actos institucionales, contenidos patrimoniales y piezas divulgativas, organizados para que puedan localizarse y consultarse de una forma más cómoda.

El nuevo canal diferencia claramente las emisiones en directo de los vídeos disponibles bajo demanda. Además, incorpora una interfaz en varios idiomas, la posibilidad de activar avisos para recibir notificaciones cuando comienza una retransmisión y accesos directos a los horarios de culto, las visitas culturales y otros apartados de la página oficial de la Catedral.

Recursos para parroquias y comunidades

La plataforma no se limita a ofrecer vídeos. Algunos contenidos permiten descargar partituras de himnos litúrgicos y otros materiales relacionados para facilitar que parroquias, comunidades, coros, músicos y fieles puedan interpretar esos cantos o utilizarlos en sus propias celebraciones.

Según explica el delegado de Medios de Comunicación y portavoz del Cabildo Catedral, Marcelino Manzano, esta iniciativa pretende que el patrimonio musical y litúrgico generado por la Catedral pueda seguir vivo y llegar a otras comunidades cristianas. De este modo, el proyecto se convierte también en un repositorio gratuito de recursos con un enfoque pastoral, educativo y cultural.

Una Catedral abierta también en digital

El deán-presidente del Cabildo de la Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz Bernal, destaca que esta iniciativa responde al deseo de mantener abiertas las puertas de la Catedral también en el ámbito digital. La plataforma busca acercar la oración, las celebraciones, la música y el patrimonio del templo a quienes viven fuera de Sevilla o no pueden acudir presencialmente.

Ortiz Bernal subraya que las retransmisiones tienen un valor especial para personas enfermas, mayores o impedidas, que podrán seguir las celebraciones desde sus hogares, hospitales o residencias. Al mismo tiempo, insiste en que el nuevo canal no pretende sustituir la participación presencial, sino utilizar la tecnología como una herramienta para acompañar y comunicar la misión de la Catedral.

Tecnología al servicio de la misión

Desde el Cabildo destacan que Catedral de Sevilla TV representa un nuevo paso dentro de la estrategia audiovisual desarrollada en los últimos años para ampliar el alcance de su actividad litúrgica, pastoral, cultural y patrimonial. La plataforma concentra en un único espacio contenidos que hasta ahora estaban dispersos y facilita que puedan ser consultados de forma permanente.

Con este nuevo servicio, la Catedral de Sevilla amplía su presencia en el entorno digital y pone a disposición de cualquier usuario una ventana abierta a su vida religiosa, artística y musical. El acceso gratuito, la organización de los contenidos y la incorporación de recursos descargables refuerzan el objetivo de hacer más accesible su patrimonio y favorecer su difusión entre un público más amplio.