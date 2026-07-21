El cine de verano de Alcalá de Guadaíra cambia de ubicación con sesiones gratis a las 22.00 horas: estas son las películas que se proyectan

El Cine de Verano 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continúa esta semana con un cambio de escenario y se traslada al Parque Federico García Lorca, en Rabesa, donde ofrecerá nuevas proyecciones al aire libre y con entrada gratuita. Todas las sesiones comenzarán a las 22.00 horas.

Seis películas gratis para disfrutar bajo las estrellas

El Parque Federico García Lorca acogerá La película de Minecraft el 21 de julio y Paddington: aventura en la selva el día 22, dos propuestas dirigidas al público familiar dentro de la programación cultural de verano.

El ciclo continuará en el Parque Pablo Neruda, en Campo de las Beatas, con Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos el 28 de julio y Sonic 3 el día 29. Las dos sesiones mantendrán el horario habitual de las 22.00 horas y el acceso será gratuito.

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La programación concluirá en la explanada del Santuario de la Virgen del Águila, donde se proyectarán Los tipos malos 2 el 4 de agosto y Lilo & Stitch el día 5. Con este recorrido por Rabesa, Campo de las Beatas y el entorno del santuario, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra acerca el cine gratuito al aire libre a distintos puntos del municipio.