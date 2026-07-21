Condenan a Eduardo Inda por asegurar que Rubén Sánchez era parte de una "red de acoso"

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado al periodista Eduardo Inda y a su periódico, OkDiario, por atribuir al presidente de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, la pertenencia a una supuesta “red de acoso”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y sobre la que cabe recurso, insta a Inda a publicar una rectificación en su diario en la que se lea que literalmente "La Guardia Civil NO dice que don RUBÉN SÁNCHEZ GARCÍA es miembro de una red de acoso", así como a dar publicidad a esa información en las redes sociales del diario.

La noticia que ahora la Justicia obliga a rectificar se publicó en Ok Diario el 7 de abril de 2026 con el titular "La Guardia Civil dice que un colaborador de la TV de Iglesias y Rubén Sánchez (FACUA) son miembros de una red de acoso", lo que provocó la denuncia de Sánchez y la petición de rectificación que ahora se concede.

El juez Alejandro Surián Llano ha subrayado en la sentencia una "discordancia esencial" entre la afirmación categórica del titular y el contenido del propio cuerpo de la noticia, puesto que en el texto interior del reportaje se precisaba entrecomillado que por parte de la Guardia Civil, "hasta la fecha, no se han encontrado indicios que relacionen directamente a Rubén con la investigación llevada a cabo sobre los hechos denunciados por el denunciante".

Versión de Sánchez

El escrito del juez desestima la alegación de la parte demandada, que aseguraba que había recogido la versión de Sánchez en su información puesto que, entiende la sentencia, se recoge la postura del presidente de Facua de forma "parcial".

El juez sí que ha limitado el texto que debe reproducir Ok Diario y que el demandante había pedido que incluyera explicaciones adicionales sobre correos acotados en el atestado policial porque, entiende el magistrado, exceden el ámbito del proceso.

Noticias relacionadas

Además de la orden de publicación, el fallo impone íntegramente las costas del procedimiento a Dos Mil Palabras S.L. -empresa editora de Ok Diario- y a Eduardo Inda.