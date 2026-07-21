Directo | Jesús Pozuelo inaugura la Velá de Triana desde el Altozano
Sevilla activa un dispositivo especial para la Velá de Triana, que amplía terrazas y refuerza su programación
El Ayuntamiento de Sevilla activa este martes un dispositivo especial de servicios municipales con motivo de la tradicional Velá de San Joaquín y Santa Ana, que se celebrará en el barrio de Triana hasta el domingo 26, festividad de ambos santos. La edición de este año llega con novedades como la ampliación del horario de las terrazas de veladores, el refuerzo de la programación cultural y deportiva y la celebración del clásico concurso de la cucaña en la zapata de la calle Betis.
La apertura de esta Fiesta Mayor de la ciudad estará marcada por el pregón, a cargo del historiador Jesús Pozuelo, que tendrá lugar en el Altozano. Otra novedad será la exhibición de toreo de salón organizada por la Escuela Taurina Tomás Campuzano, este miércoles, en el tramo peatonal de San Jacinto a partir de las 10,00 horas.
Fuegos artificiales y entrega de distinciones
La entrega de las distinciones se efectuará el domingo en el Altozano, a las 22,00 horas, y, posteriormente, los tradicionales fuegos artificiales pondrán el punto y final a esta edición.
La Velá reconocerá como Trianeros de Honor al guitarrista Joselito Acedo; al capataz Manuel Jesús Garduño Lara; a Cuchillería Castilla; a Juan Carlos Sánchez Rivero; al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea Carbajo; a Carmen Coronado y a Esteban Romera Domínguez, en reconocimiento a su vinculación y contribución al barrio de Triana.
Trianeros del Año y Adoptivos
La distinción de Trianeros del Año recaerá en los periodistas José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, y Alejandra Navarro González, subdirectora de ABC de Sevilla, mientras que el título de Trianeros Adoptivos será concedido a Jessica Brea Morillo, Sebas Amaya, del bar Akela, y Lola de los Reyes.
En el apartado de reconocimientos institucionales, el Instituto Vicente Aleixandre, mientras que el galardón a la Trayectoria Empresarial será para Pipas Sevillanas. El Premio Niculoso Pisano recaerá en el ceramista Jesús Alcarazo, y el Premio Solidaridad, para el Hogar Nazaret. Por último, la Distinción Especial a la Trayectoria Artística irá a Cantores de Híspalis por sus 50 años de trayectoria musical.
- Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
- Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios
- Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz
- Las cuentas pendientes del nuevo consejero de Fomento con el Metro de Sevilla: la línea 3 espera más obras y la 2 ansía su futuro trayecto
- El avance de la línea 3 del Metro impulsa los precios en Pino Montano: los pisos se disparan un 30% en un año
- MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla
- Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo
- Vox coloca en la oficina antiaborto de Sevilla a María Herrera, abogada y representante del partido en Florida