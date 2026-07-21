Directo | Jesús Pozuelo inaugura la Velá de Triana desde el Altozano

El Ayuntamiento de Sevilla activa este martes un dispositivo especial de servicios municipales con motivo de la tradicional Velá de San Joaquín y Santa Ana, que se celebrará en el barrio de Triana hasta el domingo 26, festividad de ambos santos. La edición de este año llega con novedades como la ampliación del horario de las terrazas de veladores, el refuerzo de la programación cultural y deportiva y la celebración del clásico concurso de la cucaña en la zapata de la calle Betis.

La apertura de esta Fiesta Mayor de la ciudad estará marcada por el pregón, a cargo del historiador Jesús Pozuelo, que tendrá lugar en el Altozano. Otra novedad será la exhibición de toreo de salón organizada por la Escuela Taurina Tomás Campuzano, este miércoles, en el tramo peatonal de San Jacinto a partir de las 10,00 horas.

Fuegos artificiales y entrega de distinciones

La entrega de las distinciones se efectuará el domingo en el Altozano, a las 22,00 horas, y, posteriormente, los tradicionales fuegos artificiales pondrán el punto y final a esta edición.

La Velá reconocerá como Trianeros de Honor al guitarrista Joselito Acedo; al capataz Manuel Jesús Garduño Lara; a Cuchillería Castilla; a Juan Carlos Sánchez Rivero; al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea Carbajo; a Carmen Coronado y a Esteban Romera Domínguez, en reconocimiento a su vinculación y contribución al barrio de Triana.

Pregón de La Velá de Santa Ana 2026 / El Correo

Trianeros del Año y Adoptivos

La distinción de Trianeros del Año recaerá en los periodistas José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, y Alejandra Navarro González, subdirectora de ABC de Sevilla, mientras que el título de Trianeros Adoptivos será concedido a Jessica Brea Morillo, Sebas Amaya, del bar Akela, y Lola de los Reyes.

En el apartado de reconocimientos institucionales, el Instituto Vicente Aleixandre, mientras que el galardón a la Trayectoria Empresarial será para Pipas Sevillanas. El Premio Niculoso Pisano recaerá en el ceramista Jesús Alcarazo, y el Premio Solidaridad, para el Hogar Nazaret. Por último, la Distinción Especial a la Trayectoria Artística irá a Cantores de Híspalis por sus 50 años de trayectoria musical.