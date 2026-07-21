La Velada del Año VI
Fabiana Sevillano antes de La Velada del Año VI: "Voy a ganar y voy a decir: siguiente cosa"
La influencer andaluza reflexiona sobre la brecha entre la imagen pública y el trato personal tras un encuentro con Jessica Yudy en Laponia
"Cuando gane La Velada, porque yo creo que voy a ganar La Velada y yo me hablo así todos los días, cuando lo gane va a ser como, vale, siguiente cosa", confiesa Fabiana Sevillano, tiktoker e influencer natural de Los Palacios y Villafranca, que este fin de semana subirá al ring del Estadio de La Cartuja para medirse a la colombiana La Parce en la VI edición de la Velada de Ibai Llanos. "Sí, yo lo voy a celebrar y voy a decir what, tal, no sé qué, pero al día siguiente voy a decir: siguiente cosa", añade la sevillana, natural de Los Palacios y Villafranca.
La creadora de contenido ha hecho estas reflexiones en una conversación con la periodista sevillana Noor Ben Yessef, dentro del pódcast Acento Noor, en la que Fabiana repasa su carácter autoexigente en las semanas previas al combate más mediático de su carrera como creadora de contenido.
Noor Ben Yessef: "Eres un poco workaholic"
"Eso lo que dice de ti es que eres un poco workaholic", le plantea Ben Yessef, a lo que Fabiana responde entre risas: "Sí, tío, y nunca pensé yo que fuese yo eso". La periodista apostilla que ella misma se reconoce ahora en esa actitud: "Estás enfrente de otra ahora que sí eres así y que te gustan los retos".
Fabiana profundiza en esa autoexigencia como motor personal: "Si yo puedo hacer hasta aquí, no puedo exigirme hasta aquí, pues yo me exijo hasta aquí. Y es como una lucha constante todo el día". Preguntada por si ese esfuerzo responde a una motivación propia o a la validación externa, la sevillana zanja: "No, por mí misma, por mí misma".
La charla deriva también hacia el efecto de las redes sociales en la manera de relacionarse. "Crecéis hablándole a una pantalla donde tú te ves. Yo lo que percibo desde fuera, hablando en términos generales, es que tenéis pocas capacidades comunicativas con las personas", opina Ben Yessef. Fabiana matiza que ese aislamiento no es generalizado: "Hay gente que se ha acostumbrado a vivir en su habitación, grabarse y hablar con el teléfono, y no puede hablar con una persona. Hay muchos influencers que en cámara son súper extrovertidos, pero estás grabando desde la comodidad de tu espacio y no tienes por qué ser así con la gente que venga a hablar contigo".
El encuentro con Jessica Yudy en Laponia
Fabiana reconoce que entiende esa distancia entre la imagen pública y el trato directo porque le ha ocurrido con otra creadora. "A mí me pasa con otra niña y me pasó en persona. Hay una influencer que se llama Jessica Yudy, yo siempre hablo de ella, mi favoritísima", relata. "Me la encontré en Laponia y me fui para ella y le dije: Jessica. Y ella me miró con cara de... fue una tía muy respetuosa, pero en su cara notaba como el: hostia, es que tú a mí no me conoces", narra la sevillana, que admite que se acercó a la influencer con el mismo entusiasmo con el que sus propios seguidores se dirigen a ella.
Fabiana Sevillano afronta su combate contra La Parce este fin de semana en Sevilla, en una edición de La Velada del Año que reunirá a más de 80.000 personas en el Estadio de La Cartuja y que cuenta también con la participación del malagueño IlloJuan.
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